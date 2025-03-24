Майами. Марта Костюк против Джессики Пегулы в четвертом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк будет бороться за выход в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в США. Встреча с американкой Джессикой Пегулой пройдет на корте Butch Buchholz четвертым запуском (начало ориентировочно в 22:00 по киевскому времени)



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 24/03/2025): 224/135

Призовые за карьеру: $5,474,826



Дата рождения: 24/02/1994 (30 лет)

Место рождения: Баффало, США

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 6 (2024 – Toronto, Berlin; 2023 – Montreal, Seoul; 2022 – Guadalajara; 2019 – Washington DC)

Высший рейтинг WTA: 3 (24/10/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 24/03/2025): 451/253

Призовые за карьеру: $17,138,649

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H2H: 1-2

2024 | Сан-Диего (WTA 500) | Хард | SF | Костюк 7:6(4), 6:1

2023 | Australian Open | Хард | R3 | Пегула 6:0, 6:2

2022 | Цинциннати (WTA 1000) | Хард | R2 | Пегула 6:7(5), 6:1, 6:2

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: BYE

R2: Кимберли Биррелл (Австралия, Q) 7:5, 4:6, 6:3

R3: Анна Блинкова (-) 6:2, 6:1

Джессика Пегула

R1: BYE

R2: Бернарда Пера (США) 6:4, 6:4

R3: Анна Калинская (-, 32) 6:7(3), 2:6, 7:6(2)

История на турнире

Марта Костюк – 2/3 | Костюк ранее три раза выступала на Miami Open. В 2022 и 2023 года она выходила во второй круг.

Джессика Пегула – 15/5 | Пегула шестой раз играет на турнире в Майами. В прошлом сезоне она дошла до 1/4 финала, а перед этим дважды играла в полуфинале.

Выступления на харде (на 24/03/2025):

Марта Костюк – 137/83 (10/7 в этом году)

Джессика Пегула – 300/153 (17/5 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явной фавориткой матча Джессику Пегулу и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,46. На победу Марты Костюк предлагается коэффициент – 2,80 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Майами)

Марта Костюк – 8/7

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 6/3 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3

WTA 500 – 0/3 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1

Джессика Пегула – 15/5

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 5/3 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R4

WTA 500 – 3/1 | Аделаида – Финал, Абу-Даби – 1/4

WTA 250 – 5/0 | Остин – ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, В, П, В, В

Джессика Пегула – В, В, П, В, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 26/20 | Костюк проведет уже седьмой матч в этом сезоне против теннисистки из США. Марта обыграла Коко Гауфф в Дохе, Робин Монтогомери и Кэролайн Долухайд в Индиан-Уэллс, а также потерпела поражение в матчах против Эшлин Крюгер (Аделаида), Аманды Анисимовой (Доха) и Софии Кенин (Дубай).

Джессика Пегула – 16/12 | Пегула проиграла три из четырех последних матчей против украинок, в том числе дважды в этом году играла против Элины Свитолиной: обыграла её в Дохе и потерпела поражение в Индиан-Уэллс.

• Марта Костюк проведет свой 210-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 112 побед (54%).

• Джессика Пегула проведет свой 339-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 225 побед (67%).

• Марта Костюк проведет свой 62-й матч в основной сетке на турнире WTA 1000. На ее счету 29 побед (48%).

• Джессика Пегула проведет свой 120-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 83 победы (70%).

• Марта Костюк 15-й раз сыграет против соперницы из топ-5 рейтинга. На счету украинки 3 победы в таких матчах. В этом сезоне единственная подобная встреча состоялась в Дохе, где украинка обыграла Коко Гауфф (№3).

Победительница этого матча получит 189 075 долларов США призовых и 207 рейтинговых очков. Проигравшая – 103 225 долларов США призовых и 120 рейтинговых очков.

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btu.org.ua