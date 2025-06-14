Хертогенбос. “Лаки лузер” Опелка обыграл первого сеяного Медведева, Диалло впервые сыграет в полуфинале на траве после победы над Хачановым

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире АТР 250 в Нидерландах



Хертогенбос, Нидерланды • 9-15 июня • трава • €733,665

Действующий чемпион: Алекс де Минор (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Райли Опелка (США, LL) – Даниил Медведев (-, 1) 7:6(5), 7:6(5)

Зизу Бергс (Бельгия) – Марк Лаял (Эстония, Q) 7:6(2), 7:6(4)

Габриэль Диалло (Канада) – Карен Хачанов (-, 3) 7:6(6), 6:4

Уго Умбер (Франция, 2) – Нуну Боржеш (Португалия, 7) 6:1, 6:4

• Райли Опелка второй раз за пять очных поединков победил Даниила Медведева (это была их первая встреча с 2021 года). Американец затратил на свою победу чуть более 1,5 часов игрового времени, подав 24 эйса и отыграв все три брейк-поинта соперника. Опелка второй раз в сезоне дошел до полуфинала и второй раз в карьере сыграет на этой стадии на турнире на траве (впервые – в прошлом году в Ньюпорте). Свой следующий матч Райли проведет против бельгийца Зизу Бергса, которому проиграл в прошлом году на хардовом турнире в Уинстон-Сейлеме.

• Габриэль Диалло с четвертой попытки впервые победил Карена Хачанова, взяв у него реванш за поражение на Australian Open в этом году. Канадский теннисист выполнил 19 подач навылет, проиграл один гейм на своей подаче и сделал два брейка в ответ. Поединок продолжался почти два часа игрового времени. Габриэль Диалло второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира АТР и впервые сделает это на траве. Следующий матч канадец проведет против второго сеяного Уго Умбера из Франции.

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