Лоусон: Надеюсь, мы доберёмся до финала квалификации

Оба гонщика Racing Bulls впервые выступают на канадском автодроме имени Жиля Вильнёва, при этом трасса произвела на них весьма приятное впечатление. Работой машины они тоже довольны и считают, что в квалификации смогут побороться за выход в финал.

Лиам Лоусон (10-й): «Для меня день сложился позитивно и интересно. Трасса замечательная, и мне давно хотелось сюда приехать, так что я получил удовольствие.

Результаты очень плотные, поэтому мы должны продолжать атаковать, искать пределы возможного и выжимать из машины всё, чтобы добиться максимально высоких скоростей.

Размеры трассы невелики, и с трафиком были сложности, но с этим приходится как-то справляться. Машина в последнее время работает очень неплохо, и если нам в течение уик-энда удастся приблизиться к оптимальному балансу, то можно надеятся, что в субботу мы доберёмся до финала квалификации».

Айзек Хаджар (11-й): «Я впервые пилотирую на трассе в Монреале, и приятно видеть, что мы сразу оказались конкурентоспособны. Из-за трафика вторая сессия прошла довольно сумбурно, но у нас уверенный настрой перед квалификацией.

Полагаю, в её первой части нас ждут сложности с трафиком, но во второй и третьей сессиях всё будет уже проще, так что преодолеть эти две сессии представляется вполне реалистичной задачей.

Круг здесь короткий, трасса быстрая, поэтому я уверен, что интервалы между машинами будет совсем небольшим, поэтому в квалификации надо собрать всё воедино и избежать ошибок».

Источник