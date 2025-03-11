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Автоспорт

Марко: На тестах Леклер был намного быстрее Хэмилтона

Марко: На тестах Леклер был намного быстрее Хэмилтона

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко по итогам предсезонных тестов сделал вывод, что на данный момент Льюис Хэмилтон уступает Шарлю Леклеру. По словам Марко, семикратному чемпиону мира критически важно в первых квалификациях сезона выступать на уровне напарника по Ferrari, но сделать это будет нелегко.

Хельмут Марко: «В Бахрейне Леклер был намного быстрее напарника, но это нормально, поскольку он знает команду и знает машину. Хэмилтон проехал много кругов, постепенно улучшал свои результаты, но не был на уровне Леклера.

Впереди первая гонка сезона, и мы знаем Льюиса. Если машина будет ему подходить, то он невероятно быстро прибавит. Он – многократный чемпион мира, тогда как его напарник только стремится к своему первому титулу. Но Леклер один из лучших гонщиков в квалификации, а при такой плотности результатов разница в три-четыре десятых в квалификации может превратиться в разницу от трёх до пяти мест на стартовой решётке. И мы хорошо знаем, насколько сложно обгонять.

С этой точки зрения Хэмилтону критически важно провести первые квалификации сезона на уровне Леклера. Однако сделать это Льюису будет нелегко.

Хэмилтон перешёл в Ferrari по собственной инициативе. Он искал новый вызов и, полагаю, сделает всё возможное, чтобы его ожидания оправдались. Но если обстоятельства будут против него, и у него не будет шансов на победы, то он растеряет часть мотивации».

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