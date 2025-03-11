Известен план Ювентуса относительно Рандаля Коло Муани

Нападающий Рандаль Коло Муани быстро дал понять, что он может быть ключевой фигурой в "Ювентусе". Он умеет забивать (5 голов в первых трех матчах против "Наполи", "Эмполи" и "Комо") и использует свой талант и физические данные на пользу команды. Француз не забивает уже месяц, но его работа на поле очевидна – в частности, результативный пас на Консейсау, принесший победу над "Интером".

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, спортивный директор "бьянконери" Кристиано Джунтоли уже работает над тем, чтобы оставить Коло Муани в команде и дальше. Он хочет предложить "ПСЖ" продлить аренду нападающего, на этот раз увеличив ее стоимость до 10 миллионов евро и включив опцию выкупа. Такой подход помог бы обоим клубам уменьшить финансовое давление в отчетности по игроку.

Несколько дней назад главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике тепло высказался о французе.

"Коло Муани – замечательный игрок. Играть в "ПСЖ" нелегко, но я могу говорить о нем только положительно, даже если не смог помочь ему так, как хотел", – сказал Энрике.

"ПСЖ" четко дает понять "Ювентусу": если хотите сохранить Муани, придется выложить внушительную сумму. Французы не намерены отдавать его дешево.

Добавим, что в этом сезоне нападающий уже успел отыграть 10 матчей за "Юве" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 2 ассиста.

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