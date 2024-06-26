Испания – Грузия, Франция – Бельгия и другие. Известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы

Будет интересно

Getty Images/Global Images Ukraine

3

Определились все участники 1/8 финала чемпионата Европы:

1. Испания – Грузия. 30 июня. 22:00. Кельн

2. Германия – Дания. 29 июня. 22:00. Дортмунд

3. Португалия – Словения. 1 июля. 22:00. Франкфурт

4. Франция – Бельгия. 1 июля. 19:00. Дюссельдорф

5. Румыния – Нидерланды. 2 июля. 19:00. Мюнхен

6. Австрия – Турция. 2 июля. 22:00. Лейпциг

7. Англия – Словакия. 30 июня. 19:00. Гельзенкирхен

8. Швейцария – Италия. 29 июня. 19:00. Берлин

В четвертьфинале встретятся победители пар 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8. В полуфинале встретятся победители первых двух четвертьфинальных пар, а также вторых двух.

www.ua-football.com