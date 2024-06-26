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Испания – Грузия, Франция – Бельгия и другие. Известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы

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Испания – Грузия, Франция – Бельгия и другие. Известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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    • Определились все участники 1/8 финала чемпионата Европы:

    1. Испания – Грузия. 30 июня. 22:00. Кельн

    2. Германия – Дания. 29 июня. 22:00. Дортмунд

    3. Португалия – Словения. 1 июля. 22:00. Франкфурт

    4. Франция – Бельгия. 1 июля. 19:00. Дюссельдорф

    5. Румыния – Нидерланды. 2 июля. 19:00. Мюнхен

    6. Австрия – Турция. 2 июля. 22:00. Лейпциг

    7. Англия – Словакия. 30 июня. 19:00. Гельзенкирхен

    8. Швейцария – Италия. 29 июня. 19:00. Берлин

    В четвертьфинале встретятся победители пар 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8. В полуфинале встретятся победители первых двух четвертьфинальных пар, а также вторых двух.

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