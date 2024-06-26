ДЖОШУА: «Фьюри – идиот. Рад, что он не абсолют. Его побили, он заслужил»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа раскритиковал поведение Тайсона Фьюри:

«Я рад, что Фьюри не является абсолютным чемпионом. Я просто думаю, что он идиот.

Если бы это был кто-то другой, я мог бы подумать, что это позор. Я всегда говорил, что он идиот, он ведет себя очень неуважительно. Меня это не волнует, но я просто чувствую, что относясь недоброжелательно к другим людям, он чувствует себя лучше.

Я ни с кем не конкурирую. У меня свой путь, но ему приходится оскорблять людей, чтобы чувствовать себя хорошо, а это плохо.

То, как он пренебрежительно относился к Усику, называл кроликом и средневесом – это не хорошо для спорта. Если я уважаю тебя, а ты меня уважаешь, мы можем поднять этот вид спорта на новый уровень. Люди думают, что мы два из самых элитных боксера в мире.

Но Фьюри будет оскорблять вас, будто парень, который только что вышел из паба, и он не на твоем уровне. Его побили – он на это заслужил. Усик хороший боец ​​– этого нельзя возражать, просто надо отдать ему должное и двигаться дальше», – сказал Джошуа.

26 июня официально стало известно о том, что Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO) проведут бой за титул IBF в супертяжелом весе 21 сентября после того, как Александр Усик отказался от этого пояса.

sport.ua