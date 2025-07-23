Арсенал обыграл Милан в товарищеском матче 1:0

В рамках предсезонной подготовки лондонский «Арсенал» одержал минимальную победу над итальянским «Миланом» со счётом 1:0. Матч проходил на нейтральном поле и стал важным этапом подготовки обеих команд к новому сезону. Единственный гол встречи был забит на 53-й минуте Букайо Сака, подтвердивший статус одного из лидеров «канониров». Несмотря на неофициальный статус поединка, встреча вызвала большой интерес среди болельщиков и специалистов. Обе команды использовали матч для обкатки игровых схем и предоставления игрового времени молодым футболистам. Обзор подготовила редакция euro.com.ua

Ход матча и гол Сака

Матч начался с активного давления «Арсенала», который с первых минут завладел инициативой и контролировал мяч. Лондонцы чаще били по воротам и демонстрировали лучшую организованность. В середине второго тайма усилия команды были вознаграждены: на 53-й минуте Букайо Сака открыл счёт, воспользовавшись ошибкой в обороне соперника. После забитого гола «Арсенал» продолжал контролировать игру, тогда как «Милан» делал ставку на контратаки. Однако итальянской команде не удалось создать по-настоящему опасных моментов.

Подробная статистика встречи

Статистика подтверждает преимущество «Арсенала» практически по всем показателям. Команда нанесла 23 удара по воротам, из которых 9 — в створ, тогда как у «Милана» было лишь 3 удара, и только 1 в створ. Владение мячом также осталось за англичанами — 57% против 43%. В плане точности пасов «Арсенал» выглядел убедительнее (89% против 86%), а общее число передач составило 491 у «Арсенала» и 388 у «Милана». Разница в угловых была особенно заметна: 14 против 2 в пользу «канониров».

Показатель Арсенал Милан Удары по воротам 23 3 Удары в створ 9 1 Владение мячом 57% 43% Количество передач 491 388 Точность пасов 89% 86% Фолы 9 8 Офсайды 1 2 Угловые 14 2

Составы команд и замены

Обе команды использовали расширенные составы с большим количеством замен. «Милан» начал матч с Пьетро Терраччиано в воротах, а на поле выходили такие игроки, как Томори, Тшау, Салемакерс и Пулишич. Во втором тайме тренерский штаб «россонери» произвел множество ротаций. В составе «Арсенала» матч начал Дэвид Райа, а также были задействованы Хаверц, Зинченко, Сака и Мартинелли. После перерыва на поле вышли Эдегор, Кивёр, Троссард и другие. Такая ротация позволила тренерам оценить форму разных исполнителей перед стартом сезона.

Значение победы и подготовка к сезону

Несмотря на то, что матч имел статус товарищеского, победа «Арсенала» стала хорошим сигналом о готовности команды к новому сезону в АПЛ. Команда сохранила атакующую мощь и добавила вариативности в оборонительных действиях. Для «Милана» матч выявил слабые стороны, особенно в центре поля и при выходе из обороны. Наставники обеих команд получили важную информацию для корректировки своих схем. Сака вновь доказал, что будет ключевым игроком «Арсенала» в предстоящем сезоне.

Что дальше?

Следующим шагом для обеих команд станут новые спарринги, где они продолжат тестировать связки и отрабатывать тактику. Такие матчи дают важные ответы на вопросы состава и позволяют тренерам гибко подойти к выбору основы. Впереди у «Арсенала» — насыщенный график, включая Суперкубок и старт Премьер-лиги, тогда как «Милан» будет готовиться к Серии А и еврокубкам. Болельщики получили хорошую дозу футбольных эмоций, а специалисты — повод для анализа.

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