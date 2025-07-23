Фредерик Вассёр: Каждая мелочь может иметь значение

Перед этапом в Спа в Ferrari использовали съёмочный день для тестов модернизированной задней подвески – и в этот уик-энд смогут оценить её реальный потенциал…

Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari: «Гран При Бельгии – одна из двух гонок, которые пройдут перед летним перерывом. Мы серьёзно работали на базе, чтобы подготовить дополнительный пакет обновлений для SF-25, и в этот уик-энд сосредоточимся на том, чтобы сразу максимально использовать его потенциал.

Как всегда по ходу этапов с субботним спринтом ключом к успеху во второй половине уик-энда станет продуктивная работа на единственной тренировке. Разница в результатах между командами очень мала, каждая мелочь может иметь значение, поэтому мы сосредоточимся на своей работе, чтобы планомерно добиваться максимума по ходу уик-энда на трассе, где погода тоже может сыграть свою роль».

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