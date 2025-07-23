Вашингтон. Шелтон и Диалло встретятся в третьем круге, Норри впервые за два года победил игрока топ-10

На турнире ATP 500 в США стартовали матчи второго раунда



Вашингтон, США • 21-27 июля • хард • $2,574,145

Действующий чемпион: Себастьян Корда (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Бен Шелтон (США, 4) – Маккензи Макдональд (США, WC) 6:3, 6:4

Габриэль Диалло (Канада, 15) – Фабиан Марожан (Венгрия) 6:3, 6:4

Дэниэл Эванс (Великобритания, WC) – Алекс Микельсен (США, 13) 6:4, 6:4

Корентен Муте (Франция, LL) – Александр Мюллер (Франция) 6:0, 6:1

Брэндон Накашима (США, 14) – Итан Куинн (США, WC) 6:3, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания) – Лоренцо Музетти (Италия, 2) 3:6, 6:2, 6:3

Габриэль Диалло за место в четвертьфинале поспорит с восьмым номером рейтинга Беном Шелтоном и для него это будет третий матч против игрока из топ-10. В предыдущих двух, которые прошли в этом году, он проиграл.

Дэниэл Эванс (№144 ATP) четвертый раз в этом году победил игрока из топ-50 рейтинга. В следующем раунде британец попробует впервые обыграть Корентена Муте, которому проиграл в двух противостояниях.

Кэмерон Норри (№41 ATP) впервые с марта 2023 года смог победить игрока, входящего в топ-10 рейтинга, и прервал серию из 14 поражений. Британец впервые за три встречи обыграл Лоренко Музетти.

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