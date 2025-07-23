Временный чемпион мира в супертяжелом весе бросил вызов Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Агит Кабаел

Временный чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии WBC Агит Кабаел (26–0, 18 КО) бросил вызов Александру Усику (24–0, 15 КО), который владеет четырьмя полноценными титулами в дивизионе.

Напомним, в ночь на 20 июля, украинский боксер нокаутировал в пятом раунде британца Даниеля Дюбуа и второй раз в супертяжелом весе стал абсолютным чемпионом мира.

«Усик – невероятный боксер. Он сделал все необходимое, чтобы остановить соперника. Я прогнозировал, что первые три или четыре раунда будут за Дюбуа, но украинец очень умный.

Он использовал мощный встречный удар. Результат вы выдели сами. Для всех болельщиков бокса лучшим вариантом будет провести бой Кабаел – Усик. На ринге встретятся два парня, которые никогда не проигрывали в профессиональной карьере. Усик занимает первое место в рейтинге The Ring, я разместился на четвертой позиции.

Почему нет? 26–0 и 24–0. Я намерен встретится с Александром на ринге. Надеюсь, Турки Аль-Шейх организует это противостояние», – сказал Агит.

sport.ua