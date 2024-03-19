Украинский боксер Богачук оценил тот факт, что у него забрали титульный бой

Boxingscene. Сергей Богачук

Украинский боксер Сергей Богачук 30 марта должен был драться за полноценный титул WBC в первом среднем весе против Себастьяна Фундоры, однако в последний момент американец стал заменой Киту Турману в бою с Тимом Цзю.

Теперь Богачук будет драться с Брайаном Мендосой за временный титул WBC.

«Я же вам говорил, что будет драматично. Шутки в сторону, потому что я готов драться с любым соперником. А Фундоре – успехов. У меня бой с Мендосой, это подарок для моих болельщиков».

«Поединок будет 30 марта, наслаждайтесь шоу», — сказал Богачук.

30-летний Мендоса провел 25 боев, одержал 22 победы и трижды уступил.

sport.ua