Украинский боксер Богачук оценил тот факт, что у него забрали титульный бой

Украинский боксер Сергей Богачук 30 марта должен был драться за полноценный титул WBC в первом среднем весе против Себастьяна Фундоры, однако в последний момент американец стал заменой Киту Турману в бою с Тимом Цзю.
Теперь Богачук будет драться с Брайаном Мендосой за временный титул WBC.
«Я же вам говорил, что будет драматично. Шутки в сторону, потому что я готов драться с любым соперником. А Фундоре – успехов. У меня бой с Мендосой, это подарок для моих болельщиков».
«Поединок будет 30 марта, наслаждайтесь шоу», — сказал Богачук.
30-летний Мендоса провел 25 боев, одержал 22 победы и трижды уступил.