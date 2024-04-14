Джаред Андерсон по очкам убедительно победил Рияда Мерхи

Getty Images/Global Images Ukraine. Джаред Андерсон

В ночь на 14 апреля в Корпус-Кристи (США) состоялось шоу бокса от промоутера Боба Арума и его компании Top Rank.

В главном событии прошел бой в супертяжелом весе между американцем Джаредом Андерсоном (16–0, 15 KO) и экс-чемпионом WBA World дивизионом ниже Риядом Мерхи из Бельгии (32–2, 26 KO).

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Андерсон доминировал в ринге весь поединок, состоявший из 10 раундов, но финишировать суперника не сумел.

Все судьи отдал победу американскому проспекту: 100–90, 100–90 и 99–91 в пользу фаворита.

Это 17-й успех Джареда на профи-ринге (без поражений). Он защитил второстепенные титулы WBC USA и WBO International.

В соглавном поединке встретились боксеры-супертяжи, которые выступали на ОИ-2016 − нигериец Эфе Аджагба (19−1, 14 KO) и итальянец Гвидо Вианелло (12−1−1, 10 KO).

По итогам 10 раундов Аджагба выиграл поединок разделенным решением судей (94–96, 96–94, 96-94).

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Джаред Андерсон (США) – Рияд Мерхи (Бельгия) – UD 10 (100–90, 100–90 и 99–91)

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