Дэвид БЕНАВИДЕС: «Мне нельзя думать, что Гвоздик уже стар»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес и Александр Гвоздик

Дэвид Бенавидес (28-0, 24 КО) поделился ожиданиями от боя с бывшим чемпионом WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (20-1, 16 KO).

«Гвоздик – крепкий боец. Я на 100 процентов сосредоточен на этом поединке. Что бы ни случилось, мы разберемся с этим, когда придет время. Я думаю только о 15 июня. Мы очень усердно тренируемся. Я очень хочу затмить всех и снова произвести фурор.

Если я буду думать, что он уже стар, что он уже не тот боец, которым был, и что он травмирован, я не буду мотивировать себя на 100 процентов, чтобы получить лучшую версию себя.

Я должен тренироваться так, словно этот парень самый сильный, самым быстрый и самый безжалостный из всех, с кем я сталкивался. Именно к этому я и готовлюсь. Возможно, в бою все будет иначе, и я выйду на бой и легко разделаюсь с ним за два раунда. Я готовлюсь к наилучшей версии соперника», – сказал Бенавидес.

Бой Бенавидес – Гвоздик состоится 15 июня в Лас-Вегасе, на кону будет стоять титул временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе.

sport.ua