Ваулз: Темп был хорошим вне зависимости от условий

В Канаде у команды Williams была реальная возможность заработать очки, поскольку Алекс Элбон после первого рестарта совершенно фантастическим образом в последней шикане опередил сразу двух соперников – Даниэля Риккардо и Эстебана Окона, и вышел на 9-ю позицию.

Следующие двадцать с лишним кругов он держался в первой десятке, но затем произошёл досадный инцидент с участием Карлоса Сайнса, после чего оба вынуждены были сойти с дистанции.

Про Логана Сарджента говорить не приходится, он пилотировал откровенно неудачно, дважды терял контроль над машиной, но если в первый раз ему удалось вернуться на трассу, хотя и на последней позиции, то на 23-м круге гонка для него закончилась.

Невесёлые итоги уик-энда подвёл руководитель команды Джеймс Ваулз: «Гран При Канады был трудным и тяжёлым. Гонка носила непредсказуемый характер, обгоны происходили по всему пелотону, и для нашего спорта это прекрасно.

Старт был дан, когда условия на трассе были очень сложные, и большинство гонщиков стартовали на промежуточной резине, но ситуация постепенно улучшалась, и казалось, что уже можно будет переходить на слики, но дождевой фронт приближался вновь, поэтому пришлось оставаться на трассе на тех же шинах. Но ближе к концу гонки асфальт всё-таки подсох, и и это позволило перейти на слики.

Из позитивных моментов стоит отметить, что мы были конкурентоспособными вне зависимости от погодных условий. В течение всего уик-энда наша машина позволяла держаться в первой десятке, и это давало возможность побороться за очки. Более того, решения, которые мы принимали по ходу гонки, позволили выйти на позицию в призовой десятке.

Но Алекс стал участником гоночного инцидента, произошедшего не по его вине. Он сошёл с дистанции, о чём приходится только сожалеть, ведь он приложил столько усилий, чтобы добраться до первой десятки. Надо подчеркнуть, что темп машины позволял отыграть позиции.

Что касается Логана, то в столь сложных условиях он допускал ошибки, и это привело к сходу.

Такие итоги расстраивают, ведь команда Alpine заработала очки, но я всё-таки хочу отметить вот что: мы были конкурентоспособны в Монако, где трасса требовала максимально высокого уровня прижимной силы. А сейчас гонка прошла на трассе, требовавшей совсем иных настроек, т.е. небольшой прижимной силы, однако мы всё равно были конкурентоспособными и могли заработать очки.

К следующим этапам чемпионата рассчитываем ещё повысить эффективность нашей машины, что должно позволить нам претендовать на более высокие позиции. После не слишком удачного начала сезона сейчас у нас есть причины для оптимизма в преддверии оставшихся гонок».

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