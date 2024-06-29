Родригес против Эстрады – главный бой выходных. Класс легких категорий

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В ночь на 30 июня в Финиксе, США, состоится титульный поединок между чемпионом второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг) по версии WBC Хуаном Франциско Эстрадой (44-3, 28 КО) и Джесси Родригесом, который оставляет двойное чемпионство (по версиям IBF и WBO) в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) и перебирается в новую весовую категорию.

Огромный бой и огромный вызов для обоих спортсменов. Даже несмотря на то, что, кажется, Эстрада достиг уже всего, чего только мог в боксе.

Родригес – один из лучших боксеров мира. Но Эстрада может дать молодому таланту бой

Традиционно более легкие весовые категории не являются самыми популярными среди существующих. И чем меньше люди весят – тем ниже они в глазах зрителей находятся. Это большое чудо, когда боксеры, едва перешедшие границу в пятьдесят килограммов, могут иметь свое главное событие боксерского вечера.

В целом, это и неудивительно. Среднестатистический зритель бокса, как и среднестатистический зритель любого вида спорта – это человек, включающий только самые большие шоу. И в глазах вот таких фанатов, чем ниже весовая категория – тем меньше там по-настоящему хороших боксеров.

Часто это даже скатывается к ситуации, когда люди серьезно обсуждают разницу между среднестатистическим боем супертяжей и топовым поединком боксеров самых легких категорий. И предпочитают первый. Хотя очевидно, что по уровню бокса многие чемпионские поединки более легких дивизионов обгоняют такие же бои того же супертяжелого веса.

Джесси Родригес – это не просто один из главных бойцов этих дивизионов. Это боксер, который в 24 года успел стать чемпионом в двух категориях, собрать в одной из них два пояса и после этого вернуться, чтобы сразиться с признанным мастером.

При этом еще в декабре 2023-го Джесси легко разобрал другого лидера своей предыдущей категории. Встреча с Санни Эдвардсом стала боем двух непобежденных боксеров. Вместе с тем, Родригес был очевидным фаворитом. Здесь все просто – из-за силы удара. При всем уважении к Санни, его двадцать процентов досрочных побед на фоне 63% у Джесси — почти ничто.

Но здесь суть не только в процентах, но и в том, как эти удары ощущаются. Глядя на то, как Джесси пробивает соперников – акцентированно и жестко, удивляешься, что этот парень весит всего пятьдесят килограммов. Эдвардс бьет именно так, как и ожидается от такого легкого человека.

Но сбрасывать Санни со счетов было бы неправильно. Он умеет защищаться и делает это мастерски. Всегда остается близко, но не дает по себе попасть. Финтит и обманывает соперников. Всех, кроме Родригеса.

После встречи с Джесси, Эдвардс вышел из ринга с лицом, словно его били об стенку головой. Бой стал и первым поражением, и первым досрочным поражением для британца одновременно. Родригес не ощутил главного оппонента предыдущей категории.

Казалось бы, нужно оставаться и добиваться поединков с другими чемпионами, чтобы получить статус абсолютного чемпиона мира. Но нет. Джесси принял решение возвращаться в категорию, где он уже был чемпионом.

dazn.com. Джесси Родригес

В 2022 году Родригес стал чемпионом WBC второго наилегчайшего веса – перебоксировал Карлоса Куадраса. Затем защитил титул в бою против Висаксила Вангека (когда-то его звали Срисакет Сор Рунгвисаи). Затем побил Исраэля Гонсалеса – это была вторая защита титула. А затем снизил категорию, где объединил два титула через два поединка.

Возвращение планируется сразу против очень опытного боксера. Хуан Франциско Эстрада в профессиональном боксе с 2008 года. Боксирует давно, также имеет титулы в двух весовых категориях и не проигрывает с 2018 года. Тогда Эстраду победил как раз Висаксил Вангек (который когда-то был Срисакетом Сор Рунгвисаи).

С 2021-го Хуан Франциско или пересекался с соперниками Джесси – такими, как Карлос Куадрас. Или закрывал личные счета. Весной 2021-го он отдал долг Роману Гонсалесу, которому проигрывал еще в 2012-м – победил разделенным решением судей. В 2022-м закрыл трилогию – победил Гонсалеса решением большинства судей.

Но после этого не боксировал. В итоге пауза между боем против Гонсалеса и против Родригеса у Эстрады будет больше полутора лет. Много для любого. А для боксеров более легких категорий, которые обычно боксируют меньше времени – тем более. И тем более когда тебе, как Эстраде, 34 года, а драться придется против оппонента, которому 24 года и он – одна из главных звезд бокса.

Кто фаворит?

Джесси Родригес с огромным отрывом. На претендента на пояс можно поставить с коэффициентом 1.44. Победа чемпиона идет за 4.35.

Конечно, главной проблемой Эстрады является долгий простой. Именно он влияет на восприятие его уровня прямо сейчас. И именно от него отталкиваются, говоря о возрасте Хуана Франциско.

При этом ни одна из побед над Романом Гонсалесом не была однозначной и уверенной. А такие противостояния всегда уносят много здоровья и влияют на готовность сражаться снова. Тем более, против таких соперников, как Джесси.

Родригес сейчас в самом расцвете. Он развивается, имеет отличный рейтинг и серию уверенных побед. В очередной раз в бою против Санни Эдвардса продемонстрировал, что готов не больше биться, но и боксировать. Просто все-таки то, благодаря чему он побеждает – это как раз сила и мощность. Но отвергать его боксерский IQ никогда не стоит.

Эстрада может удивить. Бывает, что боксеры, которых считают возрастными, немного отдохнув, возвращаются лучше, чем были. Некоторым действительно нужно время на восстановление и когда его больше – становится только лучше. Полтора года – не критический, но большой показатель. Хватит ли Хуану Франциско времени, чтобы сбросить ржавчину и начать достойно отвечать Джесси? Или Родригес, взявшись за дело сразу, быстро разобьет именитого визави?

4.35

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1.44

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