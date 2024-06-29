Спаллетти – о выступлениях Италии: Нам нужно сделать шаг вперед с точки зрения характера

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти перед игрой со Швейцарией в 1/8 финала Евро оценил свою команду.

"Чтобы фанаты гордились, мы должны выступить лучше, чем мы играли до сих пор. У нас была сложная группа, можно сказать, что давление было на игроках и мне. Теперь, когда прошли эту группу, ожидаю увидеть команду более расслабленной.

Нам пока не удалось показать весь потенциал – вернее, удалось, но только вспышками. Мы заслужили более качественную игру, даже если забили гол на последней минуте. Но нам нужно сделать шаг вперед с точки зрения характера», – сказал Спаллетти.