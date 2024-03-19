Коментатор «Чикаго» оголосив про завершення кар’єри Дерріка Роуза в прямому ефірі, але є нюанс

17 березня «Чикаго» зустрічався з «Вашингтоном» на домашній арені в центральному місті штату Іллінойс. Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 127:98.

Найкумедніший момент матчу відбувся не на майданчику, а за коментаторською стійкою. Один з фахівців, які працювали на грі, оголосив про завершення кар’єри колишнього гравця «Буллс», а нині представника «Мемфіса» Дерріка Роуза.

Справа в тім, що в твіттері існують акаунти, які навмисно пишуть і поширюють фейкові новини. Вони завжди помічаються і не намагаються видавати брехню за правду. Вчора тисячі користувачів-фанів баскетболу отримали пуш від користувача Adrian Wojnarowski ᶠᵃⁿ, в пості йшлося про завершення кар’єри наймолодшого MVP в історії НБА. Коментатор не помітив приписку «FAN» і випадково сприйняв новину за реальний інсайд експерта ESPN.

Фото: rrstar.com

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