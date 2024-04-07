«Дніпро» та «Мавпи» двічі грали між собою в плей-оф Суперліги – і це завжди було дуже драматично

Вже у суботу, 6 квітня, стартує півфінальна стадія плей-оф баскетбольної Суперліги.

І якщо «Київ-Баскет» із «Рівним» поки не мають насиченої історії протистоянь (що цілком логічно, бо рівняни проводять свій дебютний сезон у топдивізіоні), то от у іншої пари вона цілком собі існує.

Не дивно, бо вони мали місце вже безпосередньо у медальних протистояннях.

У сезоні-2016/17 «Дніпро» здолав черкаську команду з рахунком 3:2 у бронзовій серії – і це було неймовірне розчарування для «Мавп», які тоді все ще шукали свою першу нагороду на рівні Суперліги, але другий рік поспіль поступилися у вирішальному поєдинку протистояння за третє місце (у сезоні-2015/16 їх засмутив «Кривбас» Валерія Плеханова).

П’ятий матч «Дніпро», очолюваний Денисом Журавльовим, тоді забрав взагалі без варіантів – 92:75 у підсумку із потужним ривком вже у першій чверті.

За рік «Мавпи» взяли переконливий реванш – не де-небудь, а безпосередньо у фінальній серії. Її Черкаси забрали з рахунком 3:0 при тому, що «Дніпро» мав перевагу власного майданчика. Але не дайте цим цифрам обманути себе – протистояння було настільки близьким, наскільки це взагалі можливо. Першу зустріч «Мавпи», очолювані Максимом Міхельсоном, забрали з перевагою в один бал, другу – в чотири, і лише третя пройшла без драматичної кінцівки – 79:66.

Четверо баскетболістів, що програли фінал-2018 «Мавпам», залишаються у складі «Дніпра» досі – це захисники Максим Закурдаєв та Микола Вільховецький, форвард Станіслав Тимофеєнко та центровий Сергій Загреба (він зараз травмований і у півфіналі Суперліги участі не візьме). Але, що найцікавіше, лідер золотого складу черкаської команди зараз теж грає за «Дніпро»: Володимир Конєв у тій серії набирав 11,7 очка та 10,7 підбирання в середньому за матч, суттєво долучившись до поки що єдиного в історії чемпіонського титулу «Мавп».

Отож, зараз рахунок у протистояннях «Дніпра» та Черкас в плей-оф Суперліги рівний – 1:1. Хто вийде вперед за підсумками цьогорічного півфіналу, дізнаємось вже дуже скоро.

Фото: БК «Дніпро» / Facebook

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