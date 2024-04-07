Холодный душ для Фьюри. Экс-чемпион мира рассказал, как Усик выиграет бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи (39-7, 20 КО) поделился ожиданиями от боя между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO), отметив высокий боксерский IQ украинца.

«Усик победит, я не хочу устраивать кому-то холодный душ, но я вижу победу Усика, потому что он гораздо более универсальный боец.

Я не думаю, что Фьюри боксировал с кем-то подобным ему, а Усик будет так настроен на этот бой. Александр Усик в хорошей форме, вероятно, сможет потягаться с любым тяжеловесом, который когда-либо жил… Усик имеет высокий боксерский IQ. Он очень умен, очень рассудителен, он отлично бьет, у него хороший тайминг, он может свести на нет размеры больших парней.

Именно это, я думаю, он и сделает против Фьюри: он сможет нивелировать его габариты и компенсировать разницу в размерах, сближаясь, оставаясь вблизи, перерабатывая Тайсона, возможно, изматывая его – вот как я вижу этот бой», – сказал Маккензи.

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

Ранее сообщалось, что команда Фьюри знает план Усика.

sport.ua