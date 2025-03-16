НБА. Бостон в борьбе обыграл Бруклин, Денвер неожиданно уступил Вашингтону

Состоялись восемь матчей в рамках регулярного чемпионата
В ночь на 16 марта состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- НБА. Регулярный чемпионат
Бруклин Нетс — Бостон Селтикс — 113:115 (27:30, 24:33, 30:23, 32:29)
Детройт Пистонз — Оклахома-Сити Тандер — 107:113 (23:24, 31:31, 23:36, 30:22)
Мемфис Гриззлис — Майами Хит — 125:91 (38:27, 25:21, 31:19, 31:24)
Милуоки Бакс — Индиана Пэйсерс — 126:119 (38:30, 27:30, 35:22, 26:37)
Хьюстон Рокетс — Чикаго Буллз — 117:114 (22:29, 38:36, 25:18, 32:31)
Голден Стэйт Уорриорз — Нью-Йорк Никс — 97:94 (32:31, 22:19, 21:22, 22:22)
Сан-Антонио Сперс — Нью-Орлеан Пеликанз — 119:115 (22:23, 36:35, 34:25, 27:32)
Денвер Наггетс — Вашингтон Уизардз — 123:126 (44:30, 28:33, 23:32, 28:31)