Лестер – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Лестер" проиграл пять последних матчей АПЛ, не забив ни одного гола. Также в первом круге "лисы" уступили "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3. А вот манкунианцы мало-помалу, но параллельно прогрессируют. Сможет ли Рууд ван Нистелрой во главе “Лестера” удивить свою бывшую команду?
Видеотрансляции этого матча не будет на телеканалах Setanta Sports. Она доступна только непосредственно на платформе Setanta. Старт встречи – в воскресенье, 16 марта, в 21:00.
Английская Премьер-лига, 29 тур
"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)
Главный арбитр: Томас Брамалл
Прямая трансляция: Setanta Sports App
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