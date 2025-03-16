Connect with us
Футбол

Лестер – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Лестер – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • "Лестер" проиграл пять последних матчей АПЛ, не забив ни одного гола. Также в первом круге "лисы" уступили "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3. А вот манкунианцы мало-помалу, но параллельно прогрессируют. Сможет ли Рууд ван Нистелрой во главе “Лестера” удивить свою бывшую команду?

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

    • Видеотрансляции этого матча не будет на телеканалах Setanta Sports. Она доступна только непосредственно на платформе Setanta. Старт встречи – в воскресенье, 16 марта, в 21:00.

    Английская Премьер-лига, 29 тур

    "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

    Главный арбитр: Томас Брамалл

    Прямая трансляция: Setanta Sports App

    Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis