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Футбол

Официально: Милан объявил об уходе легендарного французского форварда

Оливье Жиру покинет Милан

Официально: Милан объявил об уходе легендарного французского форварда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Опытный французский форвард Оливье Жиру покинет "Милан" по окончании этого сезона.

    Официальный сайт итальянского клуба сообщил, что игрок не будет продлевать контракт и покинет команду на правах свободного агента.

    Ожидается, что Жиру присоединится к клубу MLS "Лос-Анджелес".

    Форвард присоединился к "Милану" летом 2021 года из "Челси" за 4,8 млн евро. В текущем сезоне Оливье забил 16 голов и отдал 9 результативных передач в 45 матчах.

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