Официально: Милан объявил об уходе легендарного французского форварда

Оливье Жиру покинет Милан
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Опытный французский форвард Оливье Жиру покинет "Милан" по окончании этого сезона.
Официальный сайт итальянского клуба сообщил, что игрок не будет продлевать контракт и покинет команду на правах свободного агента.
Ожидается, что Жиру присоединится к клубу MLS "Лос-Анджелес".
Форвард присоединился к "Милану" летом 2021 года из "Челси" за 4,8 млн евро. В текущем сезоне Оливье забил 16 голов и отдал 9 результативных передач в 45 матчах.
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