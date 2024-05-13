Getty Images/Global Images Ukraine. Фьюри и Усик

Большое шоу бокса с мегафайтом состоится вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Усик является чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF (а также IBO), а Фьюри владеет поясом WBC.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Планировалось провести бой 17 февраля в Саудовской Аравии, но Фьюри получил в спарринге травму брови, и поединок перенесли на 18 мая.

В августе 2023 года во Вроцлаве 37-летний Александр Усик в 9-м раунде нокаутировал Даниеля Дюбуа из Великобритании.

35-летний Тайсон Фьюри в октябре имел серьезные проблемы в бою против Франсиса Нганну из Камеруна, но судьи отдали ему победу по очкам.

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри

Видеотрансляцию шоу проводит видеосервис MEGOGO. Все подробности будут доступны на Sport.ua.

Главный мегафайт начнется примерно около 01:00 ночи по киевскому времени.

Файткард шоу бокса в Эр-Рияде

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