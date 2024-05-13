Большое шоу бокса с мегафайтом состоится вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде.
На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).
На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Усик является чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF (а также IBO), а Фьюри владеет поясом WBC.
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Планировалось провести бой 17 февраля в Саудовской Аравии, но Фьюри получил в спарринге травму брови, и поединок перенесли на 18 мая.
В августе 2023 года во Вроцлаве 37-летний Александр Усик в 9-м раунде нокаутировал Даниеля Дюбуа из Великобритании.
35-летний Тайсон Фьюри в октябре имел серьезные проблемы в бою против Франсиса Нганну из Камеруна, но судьи отдали ему победу по очкам.
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Видеотрансляцию шоу проводит видеосервис MEGOGO. Все подробности будут доступны на Sport.ua.
Главный мегафайт начнется примерно около 01:00 ночи по киевскому времени.
Файткард шоу бокса в Эр-Рияде