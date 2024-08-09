Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

На Олимпийских играх 2024 в Париже завершились соревнования в боксе в весовой категории до 80 кг. Украинский боксер Александр Хижняк стал победителем Олимпиады-2024!

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Соперником Хижняка в финале был Нурбек Оралбай из Казахстана. Первый раунд Хижняк на записках судей выиграл (3:2), затем проиграл вторую трехминутку (2:3). Все решил третий раунд, где все судьи отдали победу украинцу – 5:0.

Ранее в 1/8 финала Александр Хижняк победил Филиппа Акилова из Венгрии, уроженца Украины (4:0), а в 1/4 финала взял верх над Вандерлеем Перейрой из Бразилии (5:0).

Соперником украинца в полуфинале был Арлен Лопес из Кубы, двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020). По итогам трех раундов судьи отдали победу украинскому боксеру раздельным решением (3:2).

На Олимпиаде-2020 в Токио Хижняк завоевал серебряную медаль в весовой категории до 75 кг, хотя имел отличные шансы на золото.

ВИДЕО. Как Хижняк разбил нос казаху и выиграл золото для Украины на ОИ-2024

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