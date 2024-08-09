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Футбол

Гвардиола подтвердил переход форварда Манчестер Сити в Атлетико Мадрид

Удачи тебе Альварес (с)

Гвардиола подтвердил переход форварда Манчестер Сити в Атлетико Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил переход нападающего Хулиана Альвареса в мадридский "Атлетико".

    "Он хочет уйти, а "Атлетико" – топ-клуб, так что это нормально. Удачи тебе Альварес. мы любили его, мы выиграли все. Я действительно желаю ему всего наилучшего".

    По информации Фабрицио Романо, испанцы заплатит за игрока "Манчестер Сити" 75 миллионов евро плюс еще 20 млн в виде дополнительных бонусов.

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