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Футбол

Брат Мбаппе покинул ПСЖ и присоединился к новому клубу

Этан Мбаппе — игрок Лилля

Брат Мбаппе покинул ПСЖ и присоединился к новому клубу

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Лилль" объявил о подписании полузащитника Этана Мбаппе.

    Игрок заключил соглашение, которое рассчитано на три сезона.

    "Я очень рад присоединиться к "Лиллю". Я не могу дождаться, чтобы начать это приключение и познакомиться со своими новыми товарищами по команде, персоналом и болельщиками.

    Для меня в моем возрасте остаться во Франции было лучшим вариантом", — сказал игрок.

    Отметим, 17-летний Мбаппе сыграл за всю свою карьеру 61 матч, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов.

    www.ua-football.com

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