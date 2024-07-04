Брат Мбаппе покинул ПСЖ и присоединился к новому клубу

Этан Мбаппе — игрок Лилля
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"Лилль" объявил о подписании полузащитника Этана Мбаппе.
Игрок заключил соглашение, которое рассчитано на три сезона.
"Я очень рад присоединиться к "Лиллю". Я не могу дождаться, чтобы начать это приключение и познакомиться со своими новыми товарищами по команде, персоналом и болельщиками.
Для меня в моем возрасте остаться во Франции было лучшим вариантом", — сказал игрок.
Отметим, 17-летний Мбаппе сыграл за всю свою карьеру 61 матч, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов.