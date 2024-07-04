Очередной позор. Прославленный Рой Джонс проведет бой с российским блогером

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс вернется на ринг.

Джонс проведет выставочный бой с российским блогером Джиганом. Эту информацию подтверждают СМИ страны 404.

Бой запланирован 6 июля в москве. Напомним, в 2015 году Рой Джонс получил паспорт страны-террориста россии.

Последний раз Рой Джонс дрался в апреле 2023 года. Знаменитый 54-летний ветеран вышел на ринг против 36-летнего американца Энтони Петтиса, экс-чемпиона UFC и дебютанта в боксе. Энтони Петтис завершил дебютный бой в боксе победой над ветераном решением большинства судей (78-74, 76-76, 77-75).

sport.ua