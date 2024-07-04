Ваулз: Мы знаем, что нужно сделать, чтобы выступать лучше

С начала недели в центре Лондона на площади Пиккадилли открыта фан-зона Williams, и сегодня утром там с болельщиками общался Джеймс Ваулз, руководитель британской команды.

«Мы понимаем, что модернизируем машину недостаточно быстро, – признал он. – Несколько очередных технических новинок мы подготовили к Сильверстоуну, но ещё ряд будут представлены на следующих шести этапах сезона. Хотя по темпам доработки шасси мы уступаем соперникам и знаем это.

В условиях высоких температур наша машина работает недостаточно эффективно, но когда погода попрохладнее, нам удаётся бороться за более высокие позиции. В минувшее воскресенье в Австрии условия были иными, зато мы уже намного лучше понимаем, из-за чего у нас были сложности, в том числе в Барселоне.

Но ещё важнее, что у нас уже есть представление, что нужно предпринять, чтобы в Сильверстоуне выступить лучше, чем на двух предыдущих этапах. Гран При Великобритании – последняя гонка серии из трёх подряд, и, с одной стороны, график очень жёсткий, с другой, есть и определённые плюсы, потому что выводы, сделанные после Испании и Австрии, мы постараемся применить уже в Сильверстоуне.

Это одна из важных особенностей Формулы 1: всё, чему вы научились и что узнали, может вам пригодиться на следующий день, а иногда уже через час. Всё, что мы выяснили в Австрии, уже в понедельник Алекс Элбон проверял, работая на симуляторе на базе в Грове. Даже сегодня с утра он в течение двух часов продолжал эту работу, готовясь к предстоящему уик-энду

Если говорить о других особенностях домашнего этапа, то наши машины в эти дни будут выглядеть по-особому, и по поводу новой версии оформления FW46 надо сказать вот что: когда я пришёл в эту команду команду 18 месяцев назад, в ней было около 760 сотрудников.

Сейчас у нас работает 1005 человек, и, конечно, мы решили написать на машине имена всех наших сотрудников не для того, чтобы всех сосчитать, хотя и это было небесполезно! (смеётся) Но разница между двумя этими числами отражает, с какого уровня мы начали реформы и к чему стремимся.

Написав имена всех наших людей на машине, мы говорим им спасибо, ведь мы проделали нелёгкий путь, а сделать предстоит ещё очень много. Но ещё важнее показать, что прогресс команды зависит не от какого-то одного человека и не от меня – это результат общих усилий тысячи с лишним сотрудников.

Всем болельщикам я хочу сказать, что не стоит сильно расстраиваться из-за итогов отдельного неудачного уик-энда – такие гонки ещё будут, но главное в том, что мы постепенно движемся вперёд и вверх, чтобы вернуться на самые высокие позиции. Не стоит ожидать какого-то перелома уже в Сильверстоуне – скорее он произойдёт ближе к Гран При Нидерландов. Мы готовим хорошие обновления машины, просто процесс её модернизации занимает больше времени, чем мы рассчитывали.

Что касается этого уик-энда, то в пятницу ожидается дождь, и я советую всем прихватит с собой зонты. Как скажется такая погода, хорошо это для нас или плохо, я пока не знаю. Дожди не исключены и в другие дни уик-энда, но я надеюсь, что в домашней гонке мы сможем выступить уверенне, чем неделю и две недели назад».

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