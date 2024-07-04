Уимблдон. Киченок и Остапенко вышли во второй круг в парном разряде

Украинско-латвийская пара стартовала с победы на турнире в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £2,890,000

Действующие чемпионки: Се/Стрыцова (Китайский Тайбэй/Чехия)

Сетка турнира: парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 9) — Дарья Сэвилл/Юань Юэ (Австралия/Китай) 6:4, 6:4

Киченок и Остапенко продлили свою победную серию после титула на турнире WTA 500 в Истборне на предыдущей неделе.

Для теннисисток это третье совместное выступление на Уимблдоне: два года назад они дошли до полуфинала, а в прошлом сезоне проиграли в первом же матче.

Следующие соперницы Киченок и Остапенко определятся во встрече Анна Блинкова/Маяр Шериф (-/Египет) — Эри Ходзуми/Моюка Утидзима (Япония).

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