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Футбол

Саутгейт — о Беллингеме: Англии очень повезло, что у нас есть такой футболист

Специалист высказался об одном из игроков сборной Англии

Саутгейт - о Беллингеме: Англии очень повезло, что у нас есть такой футболист

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии, высказался о юном полузащитнике команды Джуде Беллингеме.

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    "Он обладает некоторыми особенностями, одна из них может влиять на важнейшие моменты в матче. Это необычно, особенно для игрока его возраста. Так что да, нам очень повезло, что у нас есть такой футболист".

    Напомним, что матч 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария состоится 6 июля. Начало — в 19:00 по киевскому времени.

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