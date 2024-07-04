Саутгейт — о Беллингеме: Англии очень повезло, что у нас есть такой футболист

Специалист высказался об одном из игроков сборной Англии
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Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии, высказался о юном полузащитнике команды Джуде Беллингеме.
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"Он обладает некоторыми особенностями, одна из них может влиять на важнейшие моменты в матче. Это необычно, особенно для игрока его возраста. Так что да, нам очень повезло, что у нас есть такой футболист".
Напомним, что матч 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария состоится 6 июля. Начало — в 19:00 по киевскому времени.