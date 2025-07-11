Почему «Шахтёр» вернул Марлона Сантоса

Начало июля стало знаковым для бразильского центрбека Марлона Сантоса, известного в Европе по выступлениям за «Барселону», «Ниццу», «Сассуоло», а в Украине — за «Шахтёр» в первой части сезона-2021/22. Сначала Сантос стал свободным агентом после окончания контракта с «Лос-Анджелесом». Клуб из MLS не стал активировать опцию продления, и вскоре инсайдер Фабрицио Романо сообщил сенсационную новость: Марлон возвращается в донецкий «Шахтёр». Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Это отличный повод разобраться, как сложилась карьера Сантоса после начала войны в Украине, почему он всё же решил вернуться и при чём здесь история с Илсиньо.

Марлон Сантос в «Шахтёре»: от Annexe 7 до разрыва контракта

Марлон Сантос перешёл в «Шахтёр» летом 2021 года из «Сассуоло» за 12 миллионов евро. Тогда многие эксперты говорили, что клуб переплатил за защитника без выдающихся качеств. Но тренер Роберто Де Дзерби настаивал на этом трансфере. В итоге за полгода в Украине Сантос провёл 22 матча, заработал 5 жёлтых и 1 красную карточку.

После 24 февраля 2022 года Марлон, как и другие легионеры, покинул Украину, воспользовавшись правилом Annexe 7 от ФИФА, позволявшим расторгать контракты с украинскими клубами в одностороннем порядке.

Летом 2022 года у него был шанс перейти в «Трабзонспор», но вмешалась семья. Жена футболиста настояла на возвращении в Италию, и Сантос подписал контракт с «Монцей». В сезоне-2022/23 он стабильно играл, проведя 28 матчей. Однако летом 2023-го после смерти владельца «Монцы» Сильвио Берлускони клуб не смог выкупить контракт Сантоса, и он вновь оказался без клуба.

В 2023 году Марлон вернулся в Бразилию, подписал контракт с «Флуминенсе», где выиграл Кубок Либертадорес, но стал жертвой травмы колена. В мае 2024 года спортивный директор «Шахтёра» Дарийо Срна говорил о переговорах с бывшими легионерами, включая Сантоса, но тогда сделка не состоялась: игрок уже договорился с «Аль-Айном». В последний момент клуб из ОАЭ отменил трансфер из-за медосмотра.

Марлон не спешил возвращаться в Украину. Летом 2024 года он расторг контракт с «Шахтёром» якобы по «механизму ФИФА». Подробности остались неизвестны.

Неудача в США и параллели с Илсиньо

Летом 2024 года Сантос был близок к возвращению в «Шахтёр», но из-за массированных обстрелов Киева в последний момент передумал и подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Там он не смог закрепиться в основе, играл мало, хотя получал более 1 миллиона евро в год.

Опция продления контракта с «Лос-Анджелесом» так и не была активирована. По данным Селсо Оливейры, «Шахтёр» предъявил финансовые претензии к американскому клубу за игрока, ушедшего бесплатно.

Похожая история уже была в «Шахтёре» с Илсиньо в 2010 году, когда тот разорвал контракт в одностороннем порядке, но после судебных тяжб вернулся в клуб, чтобы избежать штрафа. Аналогия с Марлоном напрашивается сама собой.

Зачем Марлон Сантос «Шахтёру»

Сначала стоит разделить вопрос на две части: зачем он клубу в административном плане и зачем он нужен команде в спортивном смысле.

Для менеджмента возвращение Сантоса — попытка оправдать вложенные 12 миллионов евро. После историй с Тете и Манором Соломоном вернуть одного из дорогих легионеров — плюс в репутацию Сергею Палкіну и Дарийо Срне.

С точки зрения игры всё сложнее. За время в США активность Сантоса упала на 25% по сравнению с его показателями в «Шахтёре» при Де Дзерби. Особенно сильно упала статистика передач в финальную треть — с 13,5 до 4,6 за матч.

Кроме того, возникает вопрос: на чьё место приходит Сантос? В «Шахтёре» уже есть Николай Матвиенко и Валерий Бондарь, а лимит на легионеров никто не отменял. Возможен сценарий, при котором центр обороны полностью укомплектован иностранцами: Сантос, Алаа Грам, Диего Арройо.

Фанаты помнят, как медленно действовал Марлон в первом периоде в Украине: после пары метров с мячом он часто останавливался и держал паузу. Это работало на разрушение структуры соперника, но показывало, что бразилец не подходит под динамичный футбол.

Тренер Арда Туран уже заявил, что видит в Сантосе пример для других бразильцев. Значит, он понимает, как будет использовать возрастного игрока в интересах команды.

Напомним, мы также писали о том, как Виктор Дьёкереc отказался возвращаться в «Спортинг».