12 июля в США в Квинсе на Louis Armstrong Stadium состоится поединок во второй средней весовой категории. Британец Хамза Шираз (21–0–1, 17 КО) дебютирует в категории противостоянием против американского пуэрториканца Эдгара Берланги (23–1, 18 КО). Не тот бой, который все ожидали увидеть, но от этого противостояние не становится плохим.
Даже наоборот.
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Шираз едва не проиграл в предыдущем поединке. Поэтому перебирается в новую категорию
Хамза Шираз уверенно шел к чемпионскому титулу в среднем весе. Он – огромный парень. Больше почти всех средневесов. Высокий, с длинными руками и хорошей школой. И до определенного момента британец хорошо двигался, даже слишком. Быстрые нокауты, уверенные победы.
Впервые он споткнулся на Остине Уильямсе. Не сильно, но определенные переживания появились. Соперник создал Ширазу проблемы, несмотря на разницу в габаритах, а удары явно смущали британца. Во второй раз проблемы возникли из-за боя – уже в поединке за титул.
Карлос Адамес – очень недооцененный боксер. Одно из самых громких имен в его рекорде – Сергей Деревянченко, но по уровню уверенности в себе, боксерских навыков и физической силы доминиканец недаром имеет пояс на плечах.
Он и создал Ширазу больше всего проблем. Если говорить честно и не кривить душой: Хамза должен был проиграть тот бой. Он проигрывал на записках до чемпионских раундов и не забрал ни один из них. Однако судьи отдали ничью, сохранив британскому любимцу Турки Аль аш-Шейха ноль поражений.
Впоследствии оказалось, что Шираз, кроме того, что едва-едва сделал рамки среднего веса, еще и травмировал руку в бою. Первое, конечно, не должно было бы кого-то трогать, ведь никто не заставлял Хамзу драться в этой категории. Однако такое выступление стало окончательным сигналом, что пора идти дальше.
То, что первым же соперником стал Берланга, неожиданно. Это мог быть дебют и против более легкого оппонента, но, к счастью для нейтральных фанатов, мы увидим именно такой поединок.
В 2024 году Эдгар Берланга встречался с Саулем Альваресом. Было много разговоров. Американец зачем-то рассказывал, что он бьет сильнее Геннадия Головкина, поэтому мексиканцу следует бояться.
В ринге же больше переживал Берланга. Он довольно быстро познакомился с силовыми мексиканского чемпиона: побывал в нокдауне уже в 3-м раунде. А использовать преимущество в габаритах не смог: Альварес просто не дал, имея гораздо больше навыков, чем соперник.
Берлангу не сильно любят нейтральные фанаты. Среди прочего и из-за видео, где он прилетел в Пуэрто-Рико после поражения и показывал, как его сопровождают местные жители. А еще из-за слишком громких заявлений, которые редко соответствуют уровню оппозиции.
В то же время нельзя не отметить, что Эдгар – опасный соперник для Шираза. В том числе и из-за своей уверенности. А еще из-за силы удара, физической силы и готовности действительно драться и бороться.
Если раньше Шираз в основном побеждал относительно небольших оппонентов, то теперь выйдет на габаритного, сильного парня. Боксера, который давно во второй средней категории и уже прошел сложные испытания здесь, хоть и не очень много.
Поэтому этот бой и был странным. Не часто можно увидеть такой дебют боксера в новой категории. А тем более боксера, на которого действительно рассчитывают. И по Ширазу это не догадки. Турки Аль аш-Шейх прямо говорит, что он сильно расстроится, если Шакур и Хамза досрочно проиграют дальнейшие встречи. Все потому, что они имеют большие планы на этих бойцов.
А, значит, Сепеде и Берланге следует быть внимательными и работать более чем на 100%, чтобы точно победить. Чтобы показать судьям, что они достойны. А еще лучше, добиться досрочной победы.
Кто фаворит?
Букмекеры больше верят в победу британца. На победу Хамзы Шираза можно поставить с коэффициентом 1.72. На победу Эдгара Берланги – с коэффициентом 2.05. Да, разница небольшая, и это по делу. Против победы британца говорит много факторов. Первый – это дебют в новой категории. Все эти истории о том, что, наконец, Ширазу нужно будет меньше сбрасывать, являются классными, но не будем забывать, что и атаковать его будет значительно более крупный оппонент.
Второй: Хамза не обладает бетонным подбородком или непробиваемой защитой. И то, и другое – на хорошем уровне, но не более. А Берланга может ударить и донести удар. Однако он действительно фаворит. Он по-боксерски лучше. Более четкий, точный, сдержанный, а от этого лучше доносит свои удары до оппозиции. На фоне эмоционального и часто слишком агрессивного Берланги это чувствуется. Эдгар может на эмоциях как быстро поймать соперника, так и быстро попасться на контрвыпад.
Так что сложно будет обоим. И от этого еще лучше. Поединок, в котором можно найти положительные моменты для обоих спортсменов, – это супер, классно. Для этого деньги саудитов и Турки и пришли в бокс.
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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