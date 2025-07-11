Трансферы лета 2025: усиление украинских клубов

Летнее трансферное окно в украинской Премьер-лиге принесло немало заметных кадровых изменений. Клубы активизировали работу, укрепляя составы перед стартом сезона–2025/2026. Редакция euro.com.ua рассмотрит ключевые переходы, оценив как громкие трансферы «Шахтёра» и «Карпат», так и усиление средних клубов.
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Топ-пополнения «Шахтёра»
«Шахтёр» объявил о ряде громких подписаний, укрепив как центр защиты, так и атакующую линию.
|Позиция
|Игрок
|Из клуба
|ПЗ
|Олег Пушкарёв
|Ингулец (аренда)
|ПЗ
|Иван Лосенко
|Ингулец (аренда)
|Зщ
|Георгий Гочолеишвили
|Копенгаген (аренда)
|Зщ
|Даниил Удод
|Черноморец (аренда)
|Зщ
|Роман Савченко
|Черноморец (аренда)
|ПЗ
|Олег Очеретько
|Карпаты (аренда)
|Зщ
|Эдуард Козик
|Карпаты (аренда)
|ПЗ
|Иван Петряк
|Полесье (аренда)
|ПЗ
|Михаил Хромей
|Черноморец (аренда)
|ПЗ
|Дмитрий Топалов
|ЛНЗ (аренда)
|Зщ
|Лука Лацабидзе
|Черноморец (аренда)
|Зщ
|Став Лемкин
|Маккаби (Тель‑Авив) (аренда)
|Зщ
|Марлон
|Лос‑Анджелес (свободный агент)
Это активное окно показывает стремление «Шахтёра» укрепить как оборону, так и полузащиту, а также вернуть опытных игроков под новые задачи.
Активная трансферная кампания «Карпат»
«Карпаты» усилили состав новыми бразильскими легионерами и отечественными игроками :
- Jean Pedroso (ЦЗ, из Коритибы — €900 тыс)
- Bruninho (ПЗ, из Атлетико Минейро — €800 тыс)
- Vadym Sydun (нападение, возвращён из аренды в Ниве Тернополь)
- Andriy Klishchuk (вратарь, Кривбасс — свободный агент)
- Yaroslav Karabin (ПЗ, из Руха — €600 тыс)
Эти подписания демонстрируют желание клуба усилиться в ключевых зонах — обороне, полузащите и атаке.
Усиление других клубов УПЛ
Ссредние клубы также активно работают на усиление составов:
- Верес: возвращения Гусева и Сироты из аренды, подписания Яцыка и Васильца.
- ЛНЗ: Пеньков, Кучеренко и Стасюк — заметные подкрепления.
- Полесье и Кривбасс – аренда вингера Арада Бара и центрального защитника Анте Бекаваца.
Такой межконтинентальный обмен указывает на стратегическую работу всех участников лиги по усилению состава.
Почему эти трансферы важны?
- Повышение конкуренции: свежие игроки привносят новый опыт и мотивацию.
- Баланс состава: усиление обороны и полузащиты поможет клубам бороться в еврокубках и чемпионате.
- Менеджмент и репутация: крупные транзакции, такие как у «Шахтёра» и «Карпат», демонстрируют амбиции клубов.
Эти трансферные ходы способны изменить расстановку сил в УПЛ и повысить привлекательность турнира для зрителей и инвесторов.
Нас ждет интересный сезон
Лето 2025 года стало активным периодом для украинского футбола: топ-клубы усилились, средние — пополнили состав, а команды из низшей части таблицы добавили свежую кровь. Все это создаёт основу для интересного и конкурентного сезона–2025/2026.
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