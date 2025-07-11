Connect with us
Трансферы лета 2025: усиление украинских клубов
Футбол

Трансферы лета: кто усилил украинские клубы перед сезоном 2025/2026

Летние трансферы в УПЛ: «Шахтёр» и «Карпаты» произвели громкие подписания, средние клубы тоже активны. Что принесёт сезон-2025/26?

Летнее трансферное окно в украинской Премьер-лиге принесло немало заметных кадровых изменений. Клубы активизировали работу, укрепляя составы перед стартом сезона–2025/2026. Редакция euro.com.ua рассмотрит ключевые переходы, оценив как громкие трансферы «Шахтёра» и «Карпат», так и усиление средних клубов.

Топ-пополнения «Шахтёра»

«Шахтёр» объявил о ряде громких подписаний, укрепив как центр защиты, так и атакующую линию.

ПозицияИгрокИз клуба
ПЗОлег ПушкарёвИнгулец (аренда)
ПЗИван ЛосенкоИнгулец (аренда)
ЗщГеоргий ГочолеишвилиКопенгаген (аренда)
ЗщДаниил УдодЧерноморец (аренда)
ЗщРоман СавченкоЧерноморец (аренда)
ПЗОлег ОчеретькоКарпаты (аренда)
ЗщЭдуард КозикКарпаты (аренда)
ПЗИван ПетрякПолесье (аренда)
ПЗМихаил ХромейЧерноморец (аренда)
ПЗДмитрий ТопаловЛНЗ (аренда)
ЗщЛука ЛацабидзеЧерноморец (аренда)
ЗщСтав ЛемкинМаккаби (Тель‑Авив) (аренда)
ЗщМарлонЛос‑Анджелес (свободный агент)

Это активное окно показывает стремление «Шахтёра» укрепить как оборону, так и полузащиту, а также вернуть опытных игроков под новые задачи.

Трансферы лета 2025: усиление украинских клубов

Активная трансферная кампания «Карпат»

«Карпаты» усилили состав новыми бразильскими легионерами и отечественными игроками :

  • Jean Pedroso (ЦЗ, из Коритибы — €900 тыс)
  • Bruninho (ПЗ, из Атлетико Минейро — €800 тыс)
  • Vadym Sydun (нападение, возвращён из аренды в Ниве Тернополь)
  • Andriy Klishchuk (вратарь, Кривбасс — свободный агент)
  • Yaroslav Karabin (ПЗ, из Руха — €600 тыс)

Эти подписания демонстрируют желание клуба усилиться в ключевых зонах — обороне, полузащите и атаке.

Трансферы лета 2025: усиление украинских клубов

Усиление других клубов УПЛ

Ссредние клубы также активно работают на усиление составов:

  • Верес: возвращения Гусева и Сироты из аренды, подписания Яцыка и Васильца.
  • ЛНЗ: Пеньков, Кучеренко и Стасюк — заметные подкрепления.
  • Полесье и Кривбасс – аренда вингера Арада Бара и центрального защитника Анте Бекаваца.

Такой межконтинентальный обмен указывает на стратегическую работу всех участников лиги по усилению состава.

Трансферы лета 2025: усиление украинских клубов

Почему эти трансферы важны?

  • Повышение конкуренции: свежие игроки привносят новый опыт и мотивацию.
  • Баланс состава: усиление обороны и полузащиты поможет клубам бороться в еврокубках и чемпионате.
  • Менеджмент и репутация: крупные транзакции, такие как у «Шахтёра» и «Карпат», демонстрируют амбиции клубов.

Эти трансферные ходы способны изменить расстановку сил в УПЛ и повысить привлекательность турнира для зрителей и инвесторов.

Нас ждет интересный сезон

Лето 2025 года стало активным периодом для украинского футбола: топ-клубы усилились, средние — пополнили состав, а команды из низшей части таблицы добавили свежую кровь. Все это создаёт основу для интересного и конкурентного сезона–2025/2026.

Напомним, мы также писали о том, как ЮКСА подписал контракт с героем обороны Мариуполя Тимуром Амилахановым.

Related Topics
Comments
More in Футбол
aquapolis