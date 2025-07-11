Трансферы лета 2025: усиление украинских клубов

Летнее трансферное окно в украинской Премьер-лиге принесло немало заметных кадровых изменений. Клубы активизировали работу, укрепляя составы перед стартом сезона–2025/2026. Редакция euro.com.ua рассмотрит ключевые переходы, оценив как громкие трансферы «Шахтёра» и «Карпат», так и усиление средних клубов.

Топ-пополнения «Шахтёра»

«Шахтёр» объявил о ряде громких подписаний, укрепив как центр защиты, так и атакующую линию.

Позиция Игрок Из клуба ПЗ Олег Пушкарёв Ингулец (аренда) ПЗ Иван Лосенко Ингулец (аренда) Зщ Георгий Гочолеишвили Копенгаген (аренда) Зщ Даниил Удод Черноморец (аренда) Зщ Роман Савченко Черноморец (аренда) ПЗ Олег Очеретько Карпаты (аренда) Зщ Эдуард Козик Карпаты (аренда) ПЗ Иван Петряк Полесье (аренда) ПЗ Михаил Хромей Черноморец (аренда) ПЗ Дмитрий Топалов ЛНЗ (аренда) Зщ Лука Лацабидзе Черноморец (аренда) Зщ Став Лемкин Маккаби (Тель‑Авив) (аренда) Зщ Марлон Лос‑Анджелес (свободный агент)

Это активное окно показывает стремление «Шахтёра» укрепить как оборону, так и полузащиту, а также вернуть опытных игроков под новые задачи.

Активная трансферная кампания «Карпат»

«Карпаты» усилили состав новыми бразильскими легионерами и отечественными игроками :

Jean Pedroso (ЦЗ, из Коритибы — €900 тыс)

(ЦЗ, из Коритибы — €900 тыс) Bruninho (ПЗ, из Атлетико Минейро — €800 тыс)

(ПЗ, из Атлетико Минейро — €800 тыс) Vadym Sydun (нападение, возвращён из аренды в Ниве Тернополь)

(нападение, возвращён из аренды в Ниве Тернополь) Andriy Klishchuk (вратарь, Кривбасс — свободный агент)

(вратарь, Кривбасс — свободный агент) Yaroslav Karabin (ПЗ, из Руха — €600 тыс)

Эти подписания демонстрируют желание клуба усилиться в ключевых зонах — обороне, полузащите и атаке.

Усиление других клубов УПЛ

Ссредние клубы также активно работают на усиление составов:

Верес : возвращения Гусева и Сироты из аренды, подписания Яцыка и Васильца.

: возвращения Гусева и Сироты из аренды, подписания Яцыка и Васильца. ЛНЗ : Пеньков, Кучеренко и Стасюк — заметные подкрепления.

: Пеньков, Кучеренко и Стасюк — заметные подкрепления. Полесье и Кривбасс – аренда вингера Арада Бара и центрального защитника Анте Бекаваца.

Такой межконтинентальный обмен указывает на стратегическую работу всех участников лиги по усилению состава.

Почему эти трансферы важны?

Повышение конкуренции : свежие игроки привносят новый опыт и мотивацию.

: свежие игроки привносят новый опыт и мотивацию. Баланс состава : усиление обороны и полузащиты поможет клубам бороться в еврокубках и чемпионате.

: усиление обороны и полузащиты поможет клубам бороться в еврокубках и чемпионате. Менеджмент и репутация: крупные транзакции, такие как у «Шахтёра» и «Карпат», демонстрируют амбиции клубов.

Эти трансферные ходы способны изменить расстановку сил в УПЛ и повысить привлекательность турнира для зрителей и инвесторов.

Нас ждет интересный сезон

Лето 2025 года стало активным периодом для украинского футбола: топ-клубы усилились, средние — пополнили состав, а команды из низшей части таблицы добавили свежую кровь. Все это создаёт основу для интересного и конкурентного сезона–2025/2026.

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