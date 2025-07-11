ЮКСА подписал контракт с героем обороны Мариуполя

Футбольный клуб ЮКСА из Тарасовки официально объявил о подписании контракта с военнослужащим Вооружённых сил Украины Тимуром Амилахановым. Об этом сообщили на официальной странице клуба. Это подписание уже называют историческим, ведь Тимур не только профессиональный спортсмен, но и герой обороны Мариуполя, а также бывший военнопленный. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Тимур Амилаханов известен как начальник ракетно-артиллерийского вооружения 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Более двух лет он провёл в российском плену, откуда вернулся в апреле 2025 года. Его история получила широкий общественный резонанс в Украине. В тот же месяц, перед матчем ЮКСА против «Буковины», Тимур уже появлялся на футбольном поле — тогда он совершил первый символический удар по мячу в знак поддержки команды и болельщиков.

Теперь же воин официально стал игроком клуба Первой лиги Украины. «Футбол — это больше, чем игра. Футбол — это свобода. Рад присоединиться к ЮКСА и творить новую историю», — поделился своими впечатлениями Тимур Амилаханов. Эти слова цитируют украинские спортивные издания, подчеркивая символизм его возвращения не только к мирной жизни, но и в большой спорт.

Для ЮКСА подписание такого игрока — не просто усиление состава, но и важный моральный жест, показывающий единство спорта и армии в условиях продолжающейся войны. Болельщики уже выразили поддержку Амилаханову в комментариях на странице клуба и в соцсетях.

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