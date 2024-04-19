Стали известны все участники полуфинала Лиги конференций

По завершении ответных матчей 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 определились полуфиналисты турнира. Ими стали итальянская Фиорентина, английская Астон Вилла, бельгийский Брюгге и греческий Олимпиакос.

Своих потенциальных соперников в 1/2 финала команды знали заранее, ведь во время жеребьевки четвертьфиналов сразу была сформирована сетка турнира. h2>Полуфинальные пары ЛК

Астон Вилла — Олимпиакос

Фиорентина — Брюгге

Полфинальные матчи: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 запланирован на 29 мая в Афинах, Греция (стадион Святой Софии).

Напомним, что также определились все полуфиналисты Лиги Европы.

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