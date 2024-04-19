Сайнс: Неопределённость не влияет на мои результаты

В Шанхае Карлосу Сайнсу вновь пришлось отвечать на вопросы о следующей стадии его карьеры, но испанский гонщик не сообщил ничего конкретного, лишь заверил, что в ближайшее время никаких заявлений сделано не будет. По его словам, он не торопится определяться, поскольку хочет оценить все возможные варианты.

«Конечно, вакансии, которые я считаю лучшими, пока остаются не занятыми, и это позитивный момент, – приводит слова Карлоса мадридская газета Marca. – Полагаю, пройдёт ещё какое-то время, пока все определятся со своими решениями. Моя ситуация за последние пару недель практически никак не изменилась, поэтому рассказывать не о чем.

Разумеется, чем быстрее всё произойдёт, тем лучше, но при этом я не думаю, что эта неопределённость как-то влияет на мои результаты по ходу сезона. Согласен, чем быстрее пропадёт необходимость об этом думать, тем лучше, но процесс принятия решения займёт ещё какое-то время. Посмотрим, как всё будет складываться.

Полагаю, всё зависит от того, какого рода проекты мне предлагаются. Я гонщик, и мне всегда хочется заполучить в своё распоряжение как можно более быструю машину. Тем более если учесть, в какой я сейчас форме, то полагаю, что за рулём хорошей машины в составе хорошей команды я смогу бороться за победы и подиумы, что уже продемонстрировал в этом году. Таков мой приоритет, и это то, что всегда будет меня интересовать.

Не сомневаюсь, что не в каком-то отдалённом будущем, а уже в среднесрочной перспективе могут появиться ещё какие-то очень привлекательные варианты, заслуживающие рассмотрения, и это я тоже имею в виду. У каждого из возможных вариантов, конечно, есть свои преимущества и свои минусы, и всё это предстоит проанализировать.

Но повторюсь, самое главное, что все хорошие сценарии по-прежнему остаются в силе, и мы продолжим их рассматривать».

Скорее всего, Сайнс имеет в виду и теоретически возможные вакансии в Red Bull Racing и в Mercedes, а также намекает на проект Audi, ведь в 2026 году в чемпионате дебютирует заводская команда немецкой компании, созданная на базе Sauber. Но похоже, что Карлос и его окружение ждут развития событий именно вокруг Mercedes и Red Bull Racing, ведь эти команды пока тоже не торопятся объявлять свои составы на 2025 год.

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