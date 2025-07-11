Умер Степан Юрчишин — легенда львовских Карпат

10 июля 2025 года стало известно о смерти выдающегося украинского футболиста и тренера Степана Юрчишина. Ему было 67 лет. Печальную новость официально подтвердил футбольный клуб «Карпаты» Львов, с которым навсегда связана большая часть его спортивной биографии. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Степан Федорович навсегда останется в истории как один из самых ярких бомбардиров украинского и львовского футбола, рекордсмен Первой лиги СССР 1979 года, кумир болельщиков и человек, который прославлял «Карпаты» как на поле, так и за его пределами», — отмечается в официальном сообщении клуба.

За свою карьеру Степан Юрчишин выступал за ряд известных команд: СКА Львов, ЦСКА Москва, «Карпаты» Львов, киевское «Динамо», ташкентский «Пахтакор», «Торпедо» Луцк и «Подолье». Однако именно выступления за львовские «Карпаты» стали для него золотой страницей в истории футбола.

Настоящую славу Юрчишину принес сезон 1979 года, когда он установил рекорд результативности Первой лиги СССР, забив 42 мяча в 42 матчах. Этот достижение до сих пор вспоминается болельщиками как один из самых ярких моментов советского футбола.

После завершения активной игровой карьеры Степан Юрчишин продолжил работать в футболе уже в новом амплуа. Он был главным тренером «Карпат», руководил клубом в статусе спортивного директора, а также тренировал «Карпаты-2», «Газовик» и ФК «Львов». За годы работы он воспитал не одно поколение футболистов, оставаясь верным своему делу и родному клубу.

Коллеги, ученики и поклонники вспоминают Степана Федоровича как открытого, принципиального и настоящего профессионала, для которого футбол был не просто работой, а делом жизни.

Львов и вся футбольная Украина сегодня прощаются с человеком, чье имя навсегда останется вписанным в историю отечественного спорта.

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