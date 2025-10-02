Ноттингем Форест – Мидтьюлланн: прогноз и где смотреть матч

2 октября состоится матч второго тура основного этапа Лиги Европы между «Ноттингем Форест» и «Мидтьюлланн». Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам komentator.net.

Трансляция

Трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн» эксклюзивно для зрителей Украины будет проводить стриминговая платформа MEGOGO. Матч будет доступен в записи, а также будет сопровождаться комментариями на украинском языке. Если вы не сможете посмотреть матч в прямом эфире, не переживайте — он будет доступен для просмотра в любое удобное время.

Ноттингем Форест

Приятно видеть клуб с такой богатой историей снова в еврокубках. Напомним, что «Ноттингем Форест» дважды выигрывал Лигу чемпионов, но это было так давно, что даже турнир назывался иначе. «Лесникам» повезло, что они попали в Лигу Европы, так как команда должна была играть в Лиге конференций, но их поменяли местами с «Кристал Пэлас» из-за того, что у одного владельца не может быть два клуба в одном турнире.

Пока сезон для «Ноттингема» складывается не очень удачно. В АПЛ команда набрала всего 5 очков за 6 туров и занимает 17-е место, от зоны вылета их отделяет всего 1 балл. Свой путь в еврокубках команда начала с выездного поражения от «Бетиса» (1:2).

Мидтьюлланн

Датский клуб стартовал в Лиге Европы с квалификации, пройдя шотландский «Хиберниан», норвежский «Фредрикстад» и финский «КуПС». Уже в первом туре основной сетки команда одержала уверенную победу над австрийским «Штурмом» со счетом 2:0.

На внутренней арене «Мидтьюлланн» после 10 туров идет на втором месте, отставая от лидера всего на 2 очка. В последнем туре они победили «Раннерс» (2:1), что стало их четвертой победой подряд во всех турнирах. Несмотря на хорошую форму, им будет сложно устоять на выезде против представителя АПЛ, и команде нужно постараться показать свою лучшую игру.

Прогноз

Команды еще не встречались в официальных матчах. В этом поединке хозяева считают себя фаворитами, так как играют на своем поле и являются представителями английской Премьер-лиги.

Букмекеры дают следующие коэффициенты: победа «Ноттингем Форест» — 1,45, ничья — 4,93, победа «Мидтьюлланна» — 6,18. В такой паре клуб из АПЛ имеет больше шансов на победу, особенно в домашнем матче. После неудачи в первом туре «Ноттингему» нужно брать три очка, но «Мидтьюлланн» постарается дать достойный бой.

Прогноз — победа «Ноттингем Форест» с форой -1 за 1,69.

