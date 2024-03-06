«Оттава» обменяла Тарасенко во «Флориду» на два драфт-пика

Владимир Тарасенко. Фото Global Look Press

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко обменян во «Флориду», сообщает журналист Даррен Дрегер.

По информации журналиста TSN Пьера Лебрюна «Оттава» сохранит за собой 50 процентов прав на 32-летнего россиянина. Кроме того, «Сенаторз» получат выбор под 4-м номером драфта-2024, который может превратиться в третий, если «Флорида» выиграет Кубок Стэнли, и третий пик драфта-2025.

Ранее сообщалось, что Тарасенко может отказаться от пункта о запрете на обмен ради клуба, претендующего на Кубок Стэнли.

В текущем сезоне Тарасенко набрал 41 (17+24) очко в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

После 63 матчей «Флорида» с 90 очками лидирует в Восточной конференции НХЛ. «Оттава» (53 очка) идет предпоследней на «Востоке» после 59 игр.

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