Гасли: Перестановки в Alpine стали для меня сюрпризом

После неудачного для команды первого этапа сезона в Alpine объявили об очередных увольнениях и реформах. Команды покинули технический директор Мэтт Харман, глава отдела аэродинамики Дирк де Бир и консультант Боб Белл. В Джидде гонщик команды Пьер Гасли признался, что для него перестановки стали сюрпризом, но он доверяет исполнительному директору Renault Луке де Мео, который и был их инициатором.

Пьер Гасли: «Для меня перестановки стали сюрпризом. После прихода в команду я сблизился с Мэттом, пытался понять философию и изменения, которые мы внесли в новую машину. Так что да, новость о нём стала сюрпризом.

Разумеется, мне сообщили об этом немного раньше, чем широкой публике, но я предпочёл сосредоточиться на своих обязанностях. Моя задача – пилотировать машину, двигать команду вперёд и давать чёткую обратную связь. На это я и направил всю свою энергию.

Я верю Renault, верю Луке де Мео и верю в людей, которые ведут команду вперёд. Знаю, звучит странно, но внутри команды происходит много позитивных изменений. Это касается операционной деятельности, выстроенных процессов, подхода к делу. Я вижу, как команда всё больше углубляется в детали, чтобы найти недостающий 1%.

Конечно, это не означает, что мы сразу поедем на две десятых быстрее, поскольку машина не обеспечивает необходимое сцепление с трассой. Но я вполне уверен, что в долгосрочной перспективе мы найдём направление, в котором будет двигаться команда».

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