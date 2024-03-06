Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч Лейпцигом

Сегодня, 6 марта, украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в стартовом составе Реала на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов по РБ Лейпциг.

Начало — о 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Стал известен стартовый состав мадридской команды на матч:

Реал: Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос, Вальверде, Тчуамене, Камавинга, Винисиус Жуниор, Беллингем.

Накануне определились первые участники четвертьфинальной стадии турнира.

Стадия 1/4 финала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля , 1/2 финала – на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Реал — Лейпциг: гдесмотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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