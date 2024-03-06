ITF: теннисисты из россии и беларуси сыграют на Олимпиаде в нейтральном статусе, если будут соответствовать правилам допуска и требованиям МОК

Международная федерация тенниса впервые прокомментировала участие представителей стран-агрессоров в Олимпийских и Паралимпийских играх в 2024 году

Новость появилась на сайте ITF.

«Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет позволят спортсменам с российскими и белорусскими паспортами, которые преодолеют квалификацию, принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов («AIN») и Паралимпийских играх в качестве нейтральных паралимпийских спортсменов («NPA»).

ITF подтверждает, что теннисисты из этих стран будут допущены к участию в олимпийских и паралимпийских соревнованиях по теннису в индивидуальном и нейтральном статусе, если они соответствуют принципам МОК в отношении AIN и МПК в отношении NPA.

Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям отбора и квалификации, изложенным в соответствующих Регламентах ITF.

«Решение ITF согласуется с большинством международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, которые будут участвовать в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, которая была принята в марте 2022 года».

В ITF таким образом не прокомментировали, соответствуют ли россияне/белорусы их собственным требованиям по квалификации (например, относительно обязательного участия в матчах за сборную в предолимпийский цикл).

Напомним, что на данный момент МОК озвучивает два главных требования к нейтральным спортсменам: отсутствие активной поддержки войны и контракта принадлежности к вооруженным силам.

btu.org.ua