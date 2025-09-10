Сан-Паулу. 15-летняя бразильянка вошла в историю Тура, Тджен и Окалова впервые выиграли матчи в основе

Результаты матчей первого игрового дня на турнире WTA 250 в Бразилии



Сан-Паулу, Бразилия • 8-14 сентября • хард • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Виктория Родригес (Мексика, Q) – Айла Томлянович (Австралия, 4) 6:4, 4:2 (отказ)

Тиантсоа Ракотоманга Раджаона (Франция) – Ана София Санчес (Мексика) 6:4, 4:6, 7:6(7)

Джанис Тджен (Индонезия) – Леолия Жанжан (Франция, 7) 6:2, 6:3

Мартина Окалова (Словакия, Q) – Арина Родионова (Австралия) 7:5, 6:4

Хулия Риэра (Аргентина) – Виталия Дьяченко (-) 6:3, 7:6(1)

Уитни Осигве (США) – Виктория Луиса Баррос (Бразилия, WC) 6:3, 6:4

Науани Витория Леме да Силва (Бразилия, WC) – Каролина Алвес (Бразилия) 6:7(0), 6:2, 6:0

Солана Сиэрра (Аргентина, 2) – Арианне Хартоно (Нидерланды) 7:6(4), 6:3

Виктория Родригес (№411 WTA) восьмой раз играет в основной сетке турнира WTA и впервые вышла во второй круг. Отметим, что 30-летняя мексиканка дебютировала на уровне Тура на домашнем турнире в Монтеррее в 2016 году.

Джанис Тджен (№130 WTA) впервые выступает на соревнованиях серии WTA. Напомним, что в августе индонезийская теннисистка дебютировала в основе турнира Grand Slam – US Open – где начинала участие с квалификации, и дошла до второго круга.

Мартина Окалова (№464 WTA), которая будет следующей соперницей Джанис Тджен, также дебютировала на турнире WTA.

Уитни Осигве (№144 WTA) записала в свой актив вторую победу в основной сетке соревнований WTA. Впервые американка выиграла такой матч в марте 2019 года на турнире WTA 1000 в Майами.

Науани Витория Леме да Силва (№1206 WTA) стала первой теннисисткой 2010 года рождения, которая выиграла матч в основной сетке на турнире уровня Тура. 15-летняя бразильянка перед выступлением в Сан-Паулу сыграла только на шести турнирах ITF (один в этом сезоне).

