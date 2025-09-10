Шенгюн стал шестым игроком в истории Евробаскета, оформившим трипл-дабл

Не так давно трипл-дапл оформил словенец Дончич

Центровой сборной Турции по баскетболу Альперен Шенгюн в поединке 1/4 финала Евробаскета-2025 против Польши оформил трипл-дапл, став шестым баскетболистом в истории, которому удавалось это сделать.

23-летний баскетболист по результатам встречи с Польшей набрал 19 очков, 12 подборов и 10 передач, которые помогли туркам выйти в полуфинал Евробаскета.

Стоит отметить, что для Турции это первый выход в полуфинал Евробаскета с 2001 года. Тогда турки взяли серебряные медали, проиграв в финале Югославии.

Таким образом, Шенгюн присоединился к исключительному списку обладателей трипл-дабла Евробаскета: Стойко Вранковичу (1993), Тони Кукочу (1995), Рарешу Мандаке (2017), Матеушу Понитке (2022) и Луке Дончичу (2025), который оформил данное достижение 9 дней назад.

В матче против Польши, турки одержали победу со счетом 91:77. Следующий поединок Турция проведет против победителя пары Литва – Греция.

Все поединки стадии плей-офф проходят в Риге. Финальный матч запланирован на 14 сентября.

