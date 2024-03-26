Ответный матч пройдет в Ивано-Франковске 30 марта

Киев-Баскет обыграл Прикарпатье-Говерлу в домашнем матче четвертьфинала Суперлиги-FAVBET-2023/24 — 84:73.

Начало встречи было за гостями. которые выиграли отрезок со счетом 14:9, но далее киевляне выровняли игру. Вторая четверть прошла с преимуществом Киев-Баскета.

После большого перерыва киевляне продолжили удерживать перевес около 10 очков. Гости пытались сократить отставание, но команда Дмитрия Забирченко уверенно довела матч до победы.

Лучшим игроком встречи стал Брентли Байнум, который набрал 29 очков, 7 подборов и 5 передач. У Прикарпатья-Говерлы Сергей Старцев набрал 21 очко, добавив 8 подборов и 6 передач.

Четвертьфинальная серия проходит до двух побед. Второй матч состоится в Ивано-Франковске 30 марта.

Суперлига FAVBET-2023/24. Четвертьфинал. Первый матч

Киев-Баскет — Прикарпатье-Говерла — 84:73 (24:23, 21:15, 15:13, 24:22)

Киев-Баскет: Кисильчук (2), Зайцев (9), Юрченко (7), Буренко (19+10 передач), Байнум (29+7 подборов + 5 передач), Когут (12+5 подборов), Стародуб (6)

Прикарпатье-Говерла: А. Тимофийчук (1), Чугунов (17), Старцев (21 + 8 подборов + 6 передач), Лесык (6 + 6 подборов), Горобченко (5 + 5 передач), Кабацюра (16), Кадыгроб (7)

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