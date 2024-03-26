СМИ: страны Ближнего Востока и Австралия поспорят за проведение нового турнира серии «Мастерс»

Ранее издание «Telegraph Sport» сообщало о предложении Саудовской Аравии в размере $1,3 млрд теннисным турам, за которые бы Государственный инвестиционный фонд страны получил бы права на некоторые объединенные мужские и женские турниры, а также новый турнир серии «Мастерс» и Итоговый турнир WTA, спонсорские и другие права.

По информации издания это предложение Саудовская Аравия отозвала, чтобы подать другую заявку в борьбе за проведение нового «Мастерса». ATP, в свою очередь, решила дать возможность Катару, Объединенным Арабским Эмиратам, а также Федерации тенниса Австралии подать конкурентные предложения. Фактически, это может означать две отдельные «эмиратские заявки» — одна из Дубая, другая из Абу-Даби — наравне с заявками от Дохи, Эр-Рияда и Мельбурна (хотя некоторые источники ожидают, что Tennis Australia отклонит приглашение принять участие в этом тендере). Окно для подачи заявок ограничено, поскольку руководство ATP хочет обсудить заявки во время объединенного турнира в Мадриде через пять недель.

По мнению журналистов, Мадрид может стать местом очередного противостояния между планом ATP по новым, так называемым «нефтяным», инвестициям в теннис от стран Ближнего Востока и намерением организаторов турниров Grand Slam создать упрощенный «Премиум-тур».

«Теоретически, эти два проекта могли бы сосуществовать — но не в том случае, если десятый турнир серии «Мастерс» запланирован на первую неделю сезона, поскольку это помешало бы традиционным турнирам Tennis Australia, таким как United Cup, и только ухудшило бы существующие неприязненные отношения между руководителем ATP Андреа Гауденци и боссом Tennis Australia Крейгом Тайли», — утверждает издание.

Одним из возможных компромиссов может стать перенос нового турнира серии «Мастерс» на февраль, хотя это потребует значительных компенсационных выплат многим меньшим турнирам, которые сейчас занимают это место в календаре.

btu.org.ua