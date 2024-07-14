Барбора Крейчикова – о триумфе на Уимблдоне: “Я не знаю, как это произошло. Но, да, я победительница этого турнира”

Чешская теннисистка провела пресс-конференцию после победы на травяном “мэйджоре”

– Барбора Крейчикова – чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде. Как это звучит?

– Безумно (улыбается). Нет, это звучит безумно, но да, я очень счастлива. Я очень счастлива, что выиграла сегодня, что смогла добыть этот трофей. Да, это замечательное ощущение.

– Очевидно, поскольку вы выиграли три года назад, вы знали, что способны на это. За все те 13 турниров Grand Slam с того момента, чувствовали ли вы что-то другое на этом турнире? Как думаете, почему именно сейчас?

– Я не знаю, почему именно этот турнир. Я имею в виду, что у меня был очень сложная сетка с самого первого матча. Я просто шла дальше матч за матчем. Я просто чувствовала себя лучше и становилась лучше. И вот я здесь. Я не знаю, как это произошло. Но, да, я победительница этого турнира.

– Первый сет, кажется, прошёл для вас великолепно, будто вы играли и даже не думали. Второй сет был больше похож на вызов. Не расстроило ли вас, какой ответ Жасмин дала вам? Ожидали ли спадов в игре?

– Действительно, я хорошо стартовала, то есть для меня это было хорошее начало матча. Я была довольна первым сетом. Потом во втором, я думаю, она заиграла лучше. Думаю, что весь стресс и всё остальное просто исчезло, и она начала действовать более спокойно и играть лучше. У меня все еще были шансы, но я их не реализовала. Да, потом было тяжело вернуться в игру. В третьем сете мы держали свои подачи. Я просто боролась за каждый мяч. Я верила, что у меня будет возможность сделать брейк, и я это сделала. А остальное – это история (улыбается).

– О чем вы думали, когда подавали на матч при счете 5:4? В этом гейме было 16 очков. До этого вы проиграли только одно очко за четыре подачи. 30-0, а потом двойная ошибка. Это было очень эмоционально?

– Я ожидала, что будет трудно подавать, но я верила, что смогу это сделать. Я хорошо начала гейм, но Жасмин довольно хорошо играла на приёме. Она положила каждый мяч в корт. Мы боролись за эти очки. Единственное, что я говорила себе, мол, просто попробуй подать первую подачу и попробуй сыграть свой удар, просто будь смелой. Если не получится, то будет 5:5, и матч не закончится. Матч продолжится. Я была вполне готова к обоим вариантам.

– Вы сказали на корте, что это лучший день в вашей жизни. Считаете ли вы, что играете в лучший теннис в своей карьере?

– Думаю, что да. Потому что сегодня был очень тяжелый день, и мне действительно пришлось тяжело отработать в каждом аспекте, и в плане игры, и плане психологии. Я очень горжусь тем, что смогла это сделать, собрать всё воедино и просто выиграть финал.

– Меняет ли выигрыш второго титула Grand Slam для вас то, как вы видите себя как игрока? Как вы думаете, изменятся ли ожидания от самой себя в будущем?

– Нет, я чувствую себя так же. Это здорово, что я двукратная чемпионка турниров Grand Slam. Это что-то невероятное. С другой стороны, я всё тот же человек. Я всё ещё очень люблю теннис. Я всё ещё хочу продолжать хорошо играть в теннис и бороться за другие турниры.

– Насколько важен ваш опыт в финалах, ведь вы играли много финалов в парном разряде и выиграли почти все свои финалы до этого времени? Насколько он важен в одиночном матче, в одиночном финале?

– Я думаю, что это, безусловно, помогло мне. То, что я смогла сыграть много финалов в парном и смешанном разрядах, – это преимущество. Я была там со своим напарником или напарницей, чтобы разделить все эмоции, которые ты переживаешь во время матча. Это безусловно, безусловно помогло мне и в одиночных матчах.

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– Люди, которые следят за спортом, думают о вас как о двукратной чемпионке “мэйджоров”, но на самом деле вы 12-кратная чемпионка со всеми вашими титулами в парном разряде. Чувствуете ли вы, что должна существовать эта разница, когда люди отделяют одиночные и парные титулы?

– Да, эта разница в восприятии людей существует. Безусловно, она есть, особенно с точки зрения СМИ и болельщиков. Для меня победа на “мэйджоре” в любой категории – это чрезвычайно большое достижение.

– Хотели бы вы, чтобы все было иначе? Смирились ли вы с тем, что одиночный разряд вот здесь, а парный – ниже?

– Ну, я думаю, что они должны быть примерно на одном уровне, но я мало что могу с этим сделать, поэтому…

– В прошлом вы говорили, что не получали достаточного внимания от СМИ, будучи чемпионкой “мэйджоров”. Как вы думаете, будет ли это иначе теперь, когда вы стали чемпионкой Уимблдона?

– Я не знаю.

– Как вы считаете, в чём причина?

– Не знаю (улыбается).

– Мы видели, как вы смотрела на своё имя и имя Яны Новотной на доске почёта. Это был эмоциональный момент для вас. Что это для вас означало?

– Единственное, что промелькнуло в моей голове, это то, что я очень скучаю по Яне. Это было очень, очень эмоционально. Очень эмоциональный момент – увидеть меня на доске рядом. Думаю, она бы гордилась. Думаю, она была бы очень взволнована, что я на одной доске с ней, потому что Уимблдон был для неё очень особенным.

– Это может быть слишком деликатным. Вы говорите о том, что скучаете по ней. Вы когда-нибудь разговариваете с ней мысленно?

– Она часто снится мне во сне. Ну, во сне, да.

– Что происходит в этих снах?

– Ну, думаю, что это очень личное. И я бы это так и оставила. Но, да, она мне снится, и мы разговариваем во сне.

– Когда Уимблдон стал вашей мечтой? Насколько реальность совпадает с мечтой?

– Трудно сказать. Победа на любом турнире – это здорово. Победа здесь, на Уимблдоне, имеет для меня огромное значение. Но я бы не сказала, что это было чем-то вроде моей мечты, когда я была очень маленькой. У меня есть маленький блокнот, в котором я писала, когда мне было где-то 12 лет. Не знаю, может, три-четыре месяца назад я перечитывала его. У меня там было написано, что в будущем я хотела бы выиграть Открытый чемпионат Франции. Так что это была довольно большая мечта для меня – выиграть Ролан Гаррос. Честно говоря, возможно, всё немного изменилось, когда я познакомилась с Яной, и когда она рассказывала мне все истории про Уимблдон, про траву, про то, как тяжело ей было выиграть титул, и сколько эмоций она пережила, когда она это сделала. Думаю, с тех пор я начала воспринимать Уимблдон как величайший турнир в мире.

– Насколько реальность совпадает с тем, что вы себе представляли?

– Это замечательно. Это так приятно (поднимает руки и улыбается).

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