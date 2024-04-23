Мадрид. Бегу вернулась в Тур, Ван Сиюй за три часа победила Богдан, отыграв матчбол

Результаты матчей первого игрового дня на турнире WTA 1000 в Испании

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ван Сиюй (Китай) — Ана Богдан (Румыния) 6:7(5), 7:6(4), 6:2

Александра Эала (Филиппины, WC) — Леся Цуренко (Украина) 2:6, 6:4, 6:4

Татьяна Мария (Германия) — Пэйтон Стёрнс (США) 6:7(4), 6:2, 7:6(5)

Надя Подороска (Аргентина, Alt) — Катержина Синякова (Чехия) 6:2, 7:6(2)

Аранча Рус (Нидерланды) — Бренда Фругвиртова (Чехия, WC) 7:5, 6:3

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, SR) — Линда Фругвиртова (Чехия, WC) 6:4, 7:6(0)

Анастасия Потапова (-) — Диана Шнайдер (-) 7:5, 6:4

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — София Кенин (США) 6:3, 6:4

Ван Сиюй потратила 3 часа 21 минуту для победы в своём стартовом матче. Во втором сете при счёте 5:4 в пользу Богдан китаянка на своей подаче отыграла матчбол соперницы. Во втором круге Ван Сиюй сыграет против Иги Швёнтек и для неё это будет первая встреча с лидером мирового рейтинга.

Татьяна Мария во второй раз встретилась с Пєйтон Стёрнс: в прошлом году немка обыграла американскую теннисистку в финале грунтового турнира WTA 250 в Боготе. Для Марии это второе выступление в основной сетке турнира Мадриде. В предыдущем сезоне она одержала одну победу.

Ирина-Камелия Бегу проводит всего второй турнир в этом сезоне. В конце марта румынка дошла до финала на турнире WTA 125 в Анталии. Отметим, что румынка не играла в Туре с сентября прошлого года из-за травмы локтя.

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