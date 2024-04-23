Соперник сборной Украины на Евро-2024 остался без двух лидеров

Сборная Румынии по футболу, которая на Евро-2024 сыграет в одной группе с Украиной, рискует остаться без двух ключевых игроков — защитника Влада Кирикеша (Стяуа) и нападающего Георге Пушкаша (Бари). Об этом сообщает Digi Sport. Отмечается, что Кирикеш, выполняющий функции капитана национальной команды, получил серьезную травму плеча. Это произошло в матче 5-го тура чемпионской группы румынской Высшей лиги против бухарестского Рапида (2:2). Ожидается, что Влад выбыл, по меньшей мере, на месяц.

Пушкаш травмировался в поединке 34 тура итальянской Серии B против Пизы (1:1). На 60-й минуте Георге реализовал пенальти, а уже через 15 минут был вынужден покинуть поле. также из-за травмы руки. Сообщается, что 28-летнему форварду понадобится операция, а полностью восстановиться он сможет всего за две недели до начала Евро-2024.

Напомним, сборная Украины начнет свой путь на чемпионате Европы матчем именно против румынской команды. Поединок состоится 17 июня в Мюнхене. В одной группе с командой Сергея Реброва также сыграют Словакия и Бельгия.

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024

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